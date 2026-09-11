கௌதம் ராம் கார்த்திக் நடித்த ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் டீசர் அப்டேட்!
ப்ளடி பாலிடிக்ஸ் டீசர் அப்டேட்....
நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்தி நடித்த, “ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” திரைப்படத்தின் டீசர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் தினா ராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் நாயகனாக நடிக்கும் அவரது 19 ஆவது திரைப்படம் “ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்”.
இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் இசையில் உருவான ”ப்ளடி பாலிடிக்ஸ்” படத்தில் நடிகை அஞ்சனா நேத்ரன் நாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும், இப்படத்தை டாடா திரைப்பட இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு தயாரித்துள்ளார்.
சென்னையின் அரசியல் சூழலை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் டீசர் நாளை (செப்.12) காலை 11 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிடுகிறார்.
The release date for the teaser of the film "Bloody Politics," starring actor Gowtham Ram Karthi, has been announced.
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