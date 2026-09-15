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வியக்க வைக்கும் சூரியின் மண்டாடி வசூல்!

மண்டாடி வசூல் அறிவிப்பு...

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நடிகர் சூரியின் மண்டாடி திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வசூல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சூரியின் மண்டாடி மற்றும் நடிகர் கார்த்தியின் சர்தார் - 2 திரைப்படங்கள் செப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இதில், சர்தார் - 2 கலவையான விமர்சனங்களையும் மண்டாடி நல்ல விமர்சனங்களையும் பெற்றன. இதனால், மண்டாடி திரைப்படத்திற்குத் திரைகள் அதிகரித்தன.

இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கிய இப்படம் ராமநாதபுரம் கடலோடிகளின் பாரம்பரிய விளையாட்டான பாய்மரப்படகுப் போட்டியை மையமாக வைத்து உருவானது.

இப்படத்தில் இடம்பெற்ற படகுப்போட்டி காட்சிகள் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதால் ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.

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இந்த நிலையில், மண்டாடி திரைப்படம் இதுவரை உலக அளவில் ரூ. 65 கோடியை வசூலித்துள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. நடிகர் சூரியின் திரைப்படங்களிலேயே அதிகம் வசூலித்த திரைப்படமாக மாறியுள்ளதால் அவருக்கான வணிகமும் இப்படம் மூலம் அதிகரித்துள்ளது.

The official box office figures for actor Soori's film Mandaadi have been announced.

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