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மோகன்லால் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்?

மீண்டும் மலையாளத் திரைப்படத்தில் சாய் அபயங்கர்...

மோகன்லால், சாய் அபயங்கர்

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நடிகர் மோகன்லாலின் புதிய திரைப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் மோகன்லால் த்ரிஷ்யம் - 3 திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் தருண் மூர்த்தி இயக்கத்தில் அதிமனோகரம் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். துடரும் கூட்டணியின் திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

தொடர்ந்து, இயக்குநர்கள் விஷ்ணு மோகன், பிரியதர்ஷன், திலீஷ் போதன், சத்யன் அந்திகாட், ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப், ஜீத்து ஜோசப் ஆகியோரின் படங்களில் மோகன்லால் நடிக்க உள்ளார்.

இதில், இயக்குநர் ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப் நடிகர் மோகன்லாலின் 370-வது திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு போஸ்டர் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தென்னிந்தியளவில் வளர்ந்துவரும் இசையமைப்பாளரான சாய் அபயங்கர் மலையாளத்தில் வெளியான பல்டி படம் மூலமே திரைப்பட இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். தற்போது, மீண்டும் மலையாளப் படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ள தகவல் கவனம் பெற்றுள்ளது.

Reports indicate that Sai Abhyankar will compose the music for actor Mohanlal's new film.

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