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பான் இந்திய படம் என அழைக்காதீர்கள்... தி பாரடைஸ் புரமோஷனில் நானி ஆவேசம்!

நடிகர் நானி தி பாரடைஸ் படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசியிருப்பதாவது...

Poster of the movie 'The Paradise'.

தி பாரடைஸ் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / நானி

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தெலுங்கு நடிகர் நானி தி பாரடைஸ் படத்தின் புரமோஷன் நிகழ்ச்சியில், “இந்தப் படத்தை பான் இந்திய படம் எனக் கூறாதீர்கள்” எனப் பேசியுள்ளார்.

இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஓடேலா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'தி பாரடைஸ்' திரைப்படத்தில் நானி, கயாது லோஹர், ராகவ் ஜூயால், சோனாலி குல்கர்னி, மோகன் பாபு, ஈஸ்வரி ராவ், சம்பூர்ணேஷ் பாபு, தணிகல பரணி, ராஜா ரவீந்திரா, ராம் ஜெகன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு தோற்றத்தில் தோன்றி, ஒரே ஒரு பாடலுக்கு நடனமாடி இருக்கிறார். சி. ஹெச். சாய் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார்.

உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி ஆகிய இந்திய மொழிகளில் பான் இந்திய திரைப்படமாக எதிர்வரும் 24 ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் நடிகர் நானி பான் இந்தியா குறித்து பேசியிருப்பதாவது:

எனது படத்தை பான் இந்திய படம் எனக் கூறாதீர்கள். ஏனெனில், ஜவான் அல்லது பதான் படம் தமிழிலோ அல்லது தெலுங்கிலோ நன்றாக ஓடினாலும் அதனை ஹிந்தி படம் என்றே சொல்கிறோம். பான் இந்திய படம் எனக் கூறுவதில்லை.

மாறாக, ஒரு தெலுங்கு படம் இந்தியா முழுவதும் நன்றாக ஓடினாலும் அதனை தெலுங்கு படம் எனக் கூறாமல் பான் இந்திய படம் எனக் கூறுவது ஏன்?

இந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்துவது ஏன் என எனக்குப் புரியவில்லை. அதிலும் குறிப்பாக தென்னிந்திய படங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துவது ஏன் எனப் புரியவில்லை.

பல மொழிகளில் இருக்கும் ரசிகர்கள் படத்தைப் பார்ப்பது நல்ல விஷயம். ஆனால், இந்தப் பெயரில் இருக்கும் வேறுபாடுகள்தான் எனக்குப் பிடிக்கவில்லை என்றார்.

முன்னதாக 2022ல் வடக்கு - தெற்கு எனப் பிரிவினை வந்தது. அப்போது படங்களை நன்றாக எடுப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த வேண்டும். அந்தப் படம்தான் அதற்கான பார்வையாளர்களைத் தேர்வு செய்யும் எனக் கூறியிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Nani doesn’t want The Paradise called ‘pan-India’; here’s why

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