The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
யுபிஐ கட்டணம்! 40 காசு செலுத்தினால் செத்துவிட மாட்டீர்கள் - நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர்செய்யறிவு பயன்படுத்தி சிக்கிய மாணவர் தற்கொலை! ஐஐடி-மும்பை வளாகத்தில் போராட்டம்புரட்டாசி முதல் சனிக்கிழமை! காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்!!ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று தொடக்கம்11 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு7 பேருந்து பணிமனைகளில் சாா்ஜிங் வசதிக்கு ரூ.300 கோடி: தில்லி அரசு ஒப்புதல்ஆந்திரத்தில் ரூ.15,000 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம்: எம்டிஎல் நிறுவனம் ஒப்பந்தம்திருப்பதி - சென்னை கடற்கரைக்கு செப். 20-இல் முன்பதிவில்லாத ரயில்

ஃபகத் ஃபாசில் தயாரிக்கும் பிக்னிக்! தமிழில் அறிமுகமாகும் சந்தீப்!

பிக்னிக் திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியீடு...

picnic first look

பிக்னிக் பட போஸ்டர் - இன்ஸ்டா

Published On :

நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் “பிக்னிக்” திரைப்படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாள நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் மற்றும் இயக்குநர் திலீஷ் போத்தன் உள்ளிட்டோர் இணைந்து தயாரிக்கும் புதிய மலையாள படம் “பிக்னிக்”. இந்தப் படத்தின் மூலம் பிரேமலு, பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படங்களின் இணை எழுத்தாளர் கிரண் ஜோஸே இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.

ஆழப்புலா ஜிம்கானா, படக்களம், எகோ போன்ற படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களிடையே பிரபலமான நடிகர் சந்தீப் பிரதீப் இந்தப் புதிய படத்தின் மூலம் தமிழ்த் திரையுலகில் அறிமுகமாகிறார்.

நடிகர்கள் திலீஷ் போத்தன், இந்திரஜித் சுகுமாறன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் உருவாகி வரும் “பிக்னிக்” படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெள்ளிக்கிழமை (செப். 18) அன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

இத்துடன், 2027 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் ஜனவரி 14 ஆம் தேதி இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The first-look poster of the film "Picnic," produced by actor Fahadh Faasil, has been released.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சமூகத்தின் மற்றொரு பக்கத்தை அழுத்தமாகப் பேசும் அபர்ணதியின் புதிய திரைப்படம்!

சமூகத்தின் மற்றொரு பக்கத்தை அழுத்தமாகப் பேசும் அபர்ணதியின் புதிய திரைப்படம்!

ஃபஹத் ஃபாசில் - பிரேம் குமார் படத்தின் வெளியீடு எப்போது?

ஃபஹத் ஃபாசில் - பிரேம் குமார் படத்தின் வெளியீடு எப்போது?

ஃபஹத் ஃபாசில் நடித்த டோண்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள் வெளியீட்டுத் தேதி!

ஃபஹத் ஃபாசில் நடித்த டோண்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள் வெளியீட்டுத் தேதி!

எம்.எஸ். பாஸ்கரின் ‘விடியும் காத்திரு’: மிரட்டும் முதல் பார்வை போஸ்டர்!

எம்.எஸ். பாஸ்கரின் ‘விடியும் காத்திரு’: மிரட்டும் முதல் பார்வை போஸ்டர்!

விடியோக்கள்

மதுரையில் மண்டாடி படக்குழுவினர்! | Mandaadi | Soori | Kollywood

மதுரையில் மண்டாடி படக்குழுவினர்! | Mandaadi | Soori | Kollywood

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!

வெளியானது சிக்மா படத்தின் டிரைலர்!