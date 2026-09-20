நந்தன் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் அறிவிப்பு!
சசிக்குமார் நடித்த நந்தன் படத்தின் இரண்டாம் பாக அறிவிப்பு வெளியானது.
நந்தன் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் அறிவிப்பு
சசிக்குமார் நடித்த நந்தன் படத்தின் இரண்டாம் பாக அறிவிப்பு வெளியானது.
உடன்பிறப்பே படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான இரா.சரவணன் இயக்கத்தில், சசிக்குமார் நடிப்பில் உருவான படம் நந்தன். ஸ்ருதி பெரியசாமி நாயகியாக நடித்த இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்திருந்தார்.
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அதிகார பகிர்வு குறித்த யதார்த்த நிலையை நந்தன் துணிச்சலுடனும் பேசிய இப்படம் விமர்சனரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
திரைத்துறையினர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் என பலரது பாராட்டுகளை இப்படம் பெற்றது.
முதல் பாகம் வெளியாகி இன்றுடன் இரு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு நந்தன் - 2 படத்தின் அறிவிப்பை இயக்குநர் இரா.சரவணன் வெளியிட்டுள்ளார்.
நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையில் உருவாகவுள்ள இப்படத்தில் கதாநாயகனாக யார் நடிக்கவிருக்கிறார் என்பது பற்றிய விவரங்கள் வெளியாகவில்லை.
Summary
The second part of the film Nandan starring Sasikumar has been announced.
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