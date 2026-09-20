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ஜெயிலர் 2 படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா..! வைரலாகும் அறிமுக விடியோ!

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியுள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்துள்ள எஸ்.ஜே. சூர்யா விடியோ குறித்து...

S.J. Surya in Jailer 2

ஜெயிலர் 2 படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யா - படம்: எக்ஸ் / சன் பிக்சர்ஸ்

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நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கியுள்ள ஜெயிலர் 2 படத்தில் எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் அறிமுக விடியோ கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இத்திரைப்படம் இந்தாண்டு அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளதால் அதற்கான வெளியீட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

முதல் பாடலான, ’அல்ல பொலேலோ’ வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. அனிருத் இசையமைப்பில் நடிகை பூர்ணா நடனத்தில் உருவான இப்பாடல் இன்ஸ்டாகிராமிலும் டிரெண்டிங் ஆனது.

இந்தப் படத்தில், போதி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் எஸ்.ஜே. சூர்யா நடித்துள்ளார். இவரது அறிமுக விடியோவை வெளியிட்டு படக்குழு ஆச்சரியம் அளித்துள்ளது.

முதல் பாகத்தில் விநாயகன் வில்லனாக நடித்திருந்தார். இந்தப் படத்தில் முதன்மையான வில்லனாக யார் நடித்துள்ளார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகவில்லை. சுராஜ், எஸ்.ஜே. சூர்யா, விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளதால் சுவாரசியம் அதிகரித்துள்ளது.

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் மாதம் தள்ளிப்போவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த நிலையில், அக். 15 ஆம் தேதிதான் இப்படம் வெளியாகும் என்பதை இந்த விடியோவிலும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Introducing SJ Suryah as Bodhi from the world of Jailer 2

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