வெளியேறிய பிறகு... பிக் பாஸ் மணிவண்ணன் வெளியிட்ட முதல் விடியோ!
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் காமன்மேன் பிரதிநிதியாக கலந்துகொண்ட மணிவண்ணன் வெளியிட்டுள்ள விடியோ குறித்து...
மணிவண்ணன் - எக்ஸ்
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் இருந்து காமன்மேன் பிரதிநிதியாகக் கலந்துகொண்ட மணிவண்ணன் வெளியேறிய பிறகு முதல்முறையாக விடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்த விடியோவில் தனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வாய்ப்பை தவறவிட்டதன் வேதனை குறித்துப் பேசியுள்ளார்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 3 வது வாரத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த வாரத்துக்கான ஆளும் அணியின் தலைவராக அவினாஷ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ராகவ் செயல்பட்டு வருகிறார்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் வாரந்தோறும் (எவிக்ஷன்) ஒரு நபர், வாக்குகளின் அடிப்படையில் வெளியேற்றப்படுவது வழக்கம். அதாவது இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் தொடர்வதற்கு தகுதியற்ற நபர்களின் பட்டியலை உள்ளே இருக்கும் போட்டியாளர்கள் வாக்களித்து தேர்வு செய்வார்கள்.
அப்பட்டியலில் இருப்பவர்களில் யார் தொடர விருப்பமோ அவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். அதில் அதிக மக்கள் வாக்குகளைப் பெறும் போட்டியாளர் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் தொடர்வார். குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்ற நபர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து அந்த வாரத்தோடு வெளியேற்றப்படுவார்.
அந்தவகையில் கடந்த வாரம் மணிவண்ணன் வெளியேற்றப்பட்டார். பிக் பாஸ் காமன்மேன் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு அதில் வெற்றி பெற்ற பிறகு பிக் பாஸ் போட்டியில் பங்கேற்றார். எனினும் 2 வாரங்களிலேயே மணிவண்ணன் வெளியேற்றப்பட்டார்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறி தனது வீட்டிற்கு வந்த பிறகு மணிவண்ணன் விடியே வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் பேசியுள்ளதாவது:
''என்னைப்போன்ற பொதுமக்களுக்கு வணக்கம். பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து 2 வாரங்களில் வெளியேறிவிட்டோம் என்பது குத்திக்கொண்டே உள்ளது. வலி மிகுந்த வருத்தமாகவே உள்ளது.
இன்னும் கொஞ்சம் திறமையை வெளிக்காட்டியிருக்கலாமோ? விளையாடியிருக்கலாமோ? பலருடன் இன்னும் இணைந்து பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை சேர்த்திருக்கலாமோ? என்று தோன்றுகிறது. எல்லாமே விதி. நன்றி மக்களே '' என உருக்கமாகப் பதிவிட்டுள்ளார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் எந்தவித வஞ்சனையும் இல்லாமல், அனைவரின் மீதும் பாசாங்கற்ற அன்பு செலுத்தியவர்களில் மணிவண்ணனும் ஒருவர் என ரசிகர்கள் பலர் அந்த விடியோவில் வாழ்த்து கூறி பாராட்டி வருகின்றனர்.
Summary
Bigg boss 10 tamil fame Manivannan video went viral after eviction
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