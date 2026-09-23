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விஷ்ணு விஷாலின் இரண்டு வானம் வெளியீட்டுத் தேதி!

இரண்டு வானம் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

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நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடித்த இரண்டு வானம் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்ற முண்டாசுப்பட்டியைத் தொடர்ந்து சிறிது ஆண்டுகள் படம் எதுவும் இயக்காமல் இருந்த ராம்குமார் மீண்டும் அவரை வைத்தே இயக்கிய ‘ராட்சசன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் மிகப் பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்தார்.

தற்போது, மூன்றாவது முறையாக இந்தக் கூட்டணி இணைந்துள்ள திரைப்படத்திற்கு, ‘இரண்டு உலகம்’ எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர். கொடைக்கானலில் 150 நாள்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்ற படத்தின் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன் நிறைவடைந்திருந்தது.

இந்த நிலையில், இப்படம் அக். 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாயகியாக தொடர் வெற்றியைக் கொடுக்கும் மமிதா பைஜூ இப்படத்திலும் நாயகியாக நடித்திருப்பதால் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

The release date of the film Irandu Vaanam, starring actor Vishnu Vishal, has been announced.

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