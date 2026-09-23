திருமணத்தில் நம்பிக்கை இல்லை: ஷ்ருதி ஹாசன்
திருமணம் குறித்து ஷ்ருதி ஹாசன் பேச்சு வைரல்...
ஷ்ருதி ஹாசன்
நடிகை ஷ்ருதி ஹாசன் திருமண வாழ்க்கை குறித்து கேள்விக்குப் பதிலளித்துள்ளார்.
தமிழ், தெலுங்கில் முன்னணியாக நடிகையாக இருப்பவர் ஷ்ருதி ஹாசன். இவர் நடித்த பான் இந்திய திரைப்படமான சலார் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமானது.
தொடர்ந்து, இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கூலி திரைப்படத்தில் நடித்தார். அப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால் ஷ்ருதிக்கு போதிய வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. தற்போது, நடிகர் துல்கர் சல்மானுடன், ’ஆகாஷம் லோ ஒக்க தாரா’ என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
சில மாதங்களுக்கு முன் நடிகை ஷ்ருதி ஹாசன் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் தன்னுடைய போலி ஏஐ புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோக்களை சமூக வலைதங்களிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். விசாரணை முடிவில் உயர்நீதிமன்றம் ஷ்ருதி ஹாசன் தொடர்பான போலியான ஏஐ உருவாக்கங்களை நீக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய ஷ்ருதி ஹாசன், “எனக்கு திருமணத்தில் பெரிய நம்பிக்கையில்லை. ஒருமுறை திருமணம் செய்வதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தன. ஆனால், அந்த அனுபவம் பயத்தைத் தரவில்லை. ஒரு துணையுடன் இணைந்து நேசத்துடன் வாழ்வது முக்கியம் என்றாலும் அதற்கு திருமணத்திற்கான ஆவணங்கள் தேவையில்லை. எனக்கு தாய்மை மீது ஆர்வம் உள்ளது. எதிர்காலத்தில் தத்து எடுப்பது குறித்தோ அல்லது உயிரியல் தாயாக ஆவது குறித்தோ முடிவு எடுப்பேன்.” என்றார்.
மேலும், “ஆண்களுக்கு மாதவிடாய் ஏற்படும் சூழல் இருந்தால், பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கால விடுமுறையை வேலை ஒப்பந்தத்திலேயே சேர்த்திருப்பார்கள்” என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
Actress Shruti Haasan has responded to a question about married life.
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