லவ் அன்ட் வார் படத்தில் ஆலியா பட்..! வைரலாகும் அறிமுக போஸ்டர்கள்!
சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் உருவாகும் லவ் அன்ட் வார் படத்தில் வெளியான ஆலியா பட்டின் போஸ்டர்கள் குறித்து...
லவ் அன்ட் வார் படத்தில் ஆலியா பட் - படம்: எக்ஸ் / பன்சாலி புரடக்ஷன்ஸ்
பாலிவுட் இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் உருவாகும் லவ் அன்ட் வார் திரைப்படத்தில் ஆலியா பட்டின் அறிமுக போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நேற்று இந்தப் படத்தில் ரன்பீர் கபூர் போஸ்டர் வெளியாகியது. அத்துடன் படம் வரும் 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 21ஆம் தேதி வெளியாகுமெனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரன்பீர் கபூர் 2007-ல் தனது முதல் படமான சாவாரியாவில் நடித்தார். அதை இயக்கிய பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் தற்போது ’லவ் அன்ட் வார்’ என்ற படம் உருவாகி வருகிறது.
கடைசியாக சஞ்சய் லீலா பன்சாலி இயக்கத்தில் 2022இல் வெளியான கங்குபாய் கைதியவாடி படத்துக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்தது. ஆலியா பட்டிற்கு தேசிய விருது கிடைத்தது.
இந்தப் படத்தை பன்சாலி புரடக்ஷன்ஸ் சார்பாக இயக்குநரே தயாரிப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. இதில் ஆலியா பட்டின் கவர்ச்சியான போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்தப் படத்துக்கும் ஆலியா பட்டிற்கு தேசிய விருது கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. கடைசியாக ரன்பீர் கபூர் அனிமல் படத்தில் நடைத்திருந்தார்.
Aag bhi, dilon ki jaan bhi! â¤ï¸âð¥— BhansaliProductions (@bhansali_produc) September 25, 2026
Sanjay Leela Bhansaliâs Love & War on 21st January 2027 â¤ï¸
See you at the movies! ð¬#LoveAndWar@saregamaglobal #RanbirKapoor @vickykaushal09 @aliaa08 #PrernaSingh pic.twitter.com/vv7aP0O6hL
Sitaare toh hazaar, par chamak iski hai! â¨— BhansaliProductions (@bhansali_produc) September 25, 2026
Sanjay Leela Bhansali's Love & War on 21st January 2027 â¤ï¸
See you at the movies! ð¬#LoveAndWar@saregamaglobal #RanbirKapoor @vickykaushal09 @aliaa08 #PrernaSingh pic.twitter.com/QOan0QdWlQ
Summary
Alia Bhatt in the movie 'Love & War'! – Debut poster goes viral!
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