பந்தா கேங்ஸ்: விஆர் தினேஷ் பிறந்த நாளில் புதிய படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!
நடிகர் விஆர் தினேஷின் புதிய படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
பந்தா கேங்ஸ் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / விஆர் தினேஷ்
அட்டக்கத்தி திரைப்படத்தின் மூலம் புகழ்பெற்ற நடிகர் விஆர் தினேஷின் புதிய படத்தின் பெயர் அறிவிப்புடன் முதல் பார்வை போஸ்டரும் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளது.
நடிகர் விஆர் தினேஷ் தனது 26ஆவது படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்தப் படத்துக்கு பந்தா கேங்ஸ் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதுவும் அட்டக்கத்தி சாயலில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
அறிமுக இயக்குநர் மதி ஆனந்த் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை வி6 ஃபிலிம் பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பாக வேலாயுதம் என்பவர் தயாரித்துள்ளார்.
அட்டக்கத்தி தினேஷ் என்றழைக்கப்பட்டவர் லப்பர் பந்து படத்தின் வெற்றியின் மூலமாக கெத்து தினேஷ் என அழைக்கப்பட்டார். இவர் தற்போது பா. இரஞ்சித் இயக்கத்தில் வேட்டுவம் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
’ஓஜி ரூட்டு தல’ என்ற அடைமொழியுடன் இந்தப் படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தில் கயல் ஆனந்தி, லிங்கேஷ், சுபா வரதராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.
பா. இரஞ்சித் இயக்கியுள்ள வேட்டுவம் திரைப்படம் வரும் டிசம்பரில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், பலரும் இவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் கெத்து தினேஷ் எனக் கூறி வருகிறார்கள்.
#BANDHA GANGS— V R Dinesh (@vr_dineshravi) September 27, 2026
Produced : V6 Film Private Ltd
Velayutham S @vels__64 Presents Starring VR Dinesh @vr_dinesh_gethu, Kayal Anandhi @officialkayalanandhi, and Lingesh @lingesh_actor_â¦ https://t.co/BENQF5plEp pic.twitter.com/mp2zljFmvm
Summary
Banda Gangs: New film title announced on VR Dinesh's birthday!
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