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உங்கப்பாவைப் போல்... ஜேசன் சஞ்சயை வாழ்த்திய நாகர்ஜுனா!

இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்க்கு நாகர்ஜுனா வாழ்த்து...

நாகர்ஜுனா, முதல்வர் விஜய், ஜேசன் சஞ்சய்

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நடிகர் நாகர்ஜுனா இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சயை வாழ்த்தியுள்ளார்.

முதல்வர் விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் உருவான சிக்மா திரைப்படம் வருகிற அக். 2 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதில், நாயகனாக நடிகர் சந்தீப் கிஷன் நடித்துள்ளார். கிரைம் திரில்லர் கதையாக இது உருவாகியுள்ளது.

இப்படத்தின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு புரமோஷன்கள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில், தெலுங்கு பிக்பாஸ் நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் சந்தீப் கிஷனை நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளரும் நடிகருமான நாகர்ஜுனா வாழ்த்தியதுடன் ஜேசனிடம், “தெலுங்கு ரசிகர்கள் வெளிப்படையானவர்கள். தெலுங்கில் உங்க அப்பாவின் திரைப்படங்களுக்கு எப்போதும் பெரிய வசூல் வரவேற்பு இருந்திருக்கிறது. அவரை நேசிப்பவர்களும் அதிகம். அவரைப் போன்றே உங்களுக்கும் அதே அன்பு கிடைக்க வாழ்த்துகிறேன்” எனக் கூறினார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Actor Nagarjuna has congratulated director Jason Sanjay.

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