The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்தேர்தல் ஆணையம் நோக்கி அக். 6 பேரணி! போராட்டங்களை அறிவித்த இந்தியா கூட்டணி!ரூ. 100 கோடி மோசடி வழக்கு: அன்பில் மகேஸுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க முடியாது! உயர் நீதிமன்றம்தவெகவில் இணைகிறார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை!தில்லியில் இந்தியா கூட்டணிக் கூட்டம் தொடங்கியது! 19 கட்சிகள் பங்கேற்பு!துப்பாக்கி சுடுதல் கலப்பு இரட்டையரில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு நிராகரிப்பு!முதல்வா் விஜய் வருகையால் கோவையில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்11 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புஇரு நாள்களில் 5,000 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம்புற்றுநோய் மருந்துகளை 10 மடங்கு அதிக விலைக்கு விற்பது படுகொலைக்குச் சமம்: உச்சநீதிமன்றம்

டாக்ஸிக் ஓடிடி வெளியீட்டில் தாமதம்!

டாக்ஸிக் ஓடிடி வெளியீடு குறித்து...

yash
Published On :

டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கேவிஎன் புரடக்‌ஷன் தயாரிப்பில் கீது மோகன்தாஸ் - யஷ் கூட்டணியில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படம் கடந்த ஆக. 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படமென்றாலும்கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்களைப் பெற்று தோல்விப்படமானது.

இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் யஷ், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ஹூமா குரேஷி, டாரா சுதாரியா, ருக்மணி வசந்த் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தனர். ஆனால், எதுவும் கைகொடுக்காமல் திரைப்படம் தாக்குதல்களையும் எதிர்கொண்டது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையைப் பெற்ற ஜீ5 நிறுவனம் செப்டம்பர் மாதம் வெளியிட இருந்தது. ஆனால், வெளியாகவில்லை. மேலும், அக்டோபர் வெளியீட்டில் டாக்ஸிக் பெயர் இடம்பெறவில்லை. இதனால், இப்படம் ஓடிடியில் தாமதமாகவே வெளியாகவுள்ளது.

There has been a delay in the OTT release of the movie Toxic

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஓடிடியில் மண்டாடி எப்போது?

ஓடிடியில் மண்டாடி எப்போது?

டாக்ஸிக் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

டாக்ஸிக் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவா? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல் இவ்வளவா? அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல்! ஷாருக்கானை முந்திய யஷ்!

டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல்! ஷாருக்கானை முந்திய யஷ்!

விடியோக்கள்

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

மதிமுகவின் வளர்ச்சியை தடுத்த திமுக! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK | DMK | MDMK

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை

தோஷநிவர்த்தி தரும் நீலமேகப்பெருமாள்! | திருக்கோயில் வலம் | தஞ்சை

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER