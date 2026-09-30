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தர்மன் திரைப்படத்தில் நடனமாடிய ஸ்ரீலீலா?

நடிகை ஸ்ரீலீலா தர்மன் படத்தில் இருப்பதாகத் தகவல்...

ஸ்ரீலீலா

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நடிகை ஸ்ரீலீலா தர்மன் திரைப்படத்தில் சிறப்பு நடனமாடியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் தர்மன் திரைப்படத்தின் மூன்றாம் கட்ட படப்பிடிப்பு மைசூரில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

இதில், நடிகர்கள் ராம் பொத்தினேனி, ராஷி கன்னா ஆகியோர் ரஜினியுடன் நடிப்பது போன்ற காட்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பாடல் காட்சியும் படமாக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், பாடல் காட்சியில் நடிகை ஸ்ரீலீலா சிறப்பு நடனமாடியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நன்றாக நடனமாடக்கூடிய நடிகை என்பதால் இப்படத்தில் இணைந்திருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது. இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைப்பில் உருவான பாடல் என்பதால் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

Reports indicate that actress Sreeleela has performed a special dance in the movie Dharman.

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