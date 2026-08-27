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டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல்! ஷாருக்கானை முந்திய யஷ்!

டாக்ஸிக் முதல் நாள் வசூல் குறித்து...

நடிகர் யஷ்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:43 pm IST

டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் நடிகர் யஷ் நடித்துள்ள திரைப்படம் டாக்ஸிக். 1947-களில் கோவாவை மையமாகக் கொண்ட ஆக்‌ஷன் திரைப்படமாக இது உருவாகியிருந்தது. கேவிஎன் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படம் நேற்று (ஆக. 26) திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நடிகைகள் கியாரா அத்வானி, நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த் என பெரிய நடிகர்கள் பட்டாளமே இருந்ததால் கண்டிப்பாக ஹிட் வாய்ப்பு பெரிதாக இருக்கும் என நினைக்கப்பட்டது.

ஆனால், 3 மணி நேரத்துக்கும் மேல் ஓடக்கூடிய இப்படம் கடுமையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. திரைக்கதை மிக மோசமாக இருப்பதாகவும் எந்தக் காட்சியும் சரியாக எழுதப்படவில்லை என்றும் ரசிகர்கள் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால், இப்படம் வணிக ரீதியாக மிகப்பெரிய தோல்விப்படமாகும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருந்தாலும், முதல் நாள் வசூலாக இப்படம் உலளவில் ரூ. 140 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இந்தியாவிலேயே இப்படம் ரூ. 101 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாம். இதனால், நடிகர் ஷாருக்கானின் ஜவான் முதல்நாள் இந்திய வசூலை நடிகர் யஷ் முந்தியிருக்கிறார்.

Information regarding the first-day box office collection of the movie 'Toxic' has been released.

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