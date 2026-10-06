தடையில்லா விண்வெளிப் பாதைக்கு...
நேரடி-செயற்கைக்கோள் பிராட்பேண்ட் மற்றும் கோள்களுக்கு இடையேயான அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு முக்கிய உந்துசக்தியாக விளங்குகிறது...
விண்வெளி துறை - கோப்புப் படம்
பா. ஸ்ரீகுமாா்
மனிதகுலத்தின் விண்வெளி பயணம் அக்டோபா் 4, 1957 அன்று தொடங்கியது. அன்றுதான் உலகின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஸ்புட்னிக்-1 விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது. விண்வெளியை அமைதியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்கான அவுட்டா் ஸ்பேஸ் ட்ரீட்டி அக்டோபா் 10, 1967 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்த இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகளை நினைவுகூரும் வகையில்தான் அக்டோபா் 4 முதல் 10 வரை உலக விண்வெளி வாரம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
உலக விண்வெளி வார அமைப்பு, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் விண்வெளி விவகாரங்களுக்கான அலுவலகத்துடன் இணைந்து ஒரு மையக் கருப்பொருளைத் தோ்ந்தெடுக்கிறது. ‘விண்வெளியும் நிலைத்தன்மையும்’ (2022) மற்றும் ‘விண்வெளியில் வாழ்வது’ (2025) போன்ற முந்தைய கருப்பொருள்களைத் தொடா்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டின் கருப்பொருளான ‘ராக்கெட் புரட்சி’ என்பது, விண்வெளி சுற்றுப்பாதைக்கான தடைகளைக் குறைக்கும் உந்துவிசை, ஏவுதளக் கட்டமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் துறை அடைந்துள்ள மாபெரும் பாய்ச்சல்கள் மீது நேரடிக் கவனத்தைச் செலுத்துகிறது.
வணிக விண்வெளி நிறுவனங்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு, உலக அளவில் விரைவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செங்குத்தாக ஏவுதல் மற்றும் தரையிறங்குதல் அமைப்புகள், பல மில்லியன் டாலா் மதிப்புள்ள ராக்கெட்டுகளை ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தி எறியப்படும் பொருள்களாக இல்லாமல், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தளவாட வாகனங்களாக மாற்றியுள்ளன.
ஸ்பேஸ்எக்ஸின் முழு ஒருங்கிணைந்த ‘ஸ்டாா்ஷிப்’ போன்ற அடுத்த தலைமுறை அதி-கனரக ஏவுதள வாகனங்கள், 100 மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமான எடையைச் சுமந்து செல்லும் திறனைத் திறந்துவிட்டுள்ளன; இது நிரந்தர நிலவு வாழ்விடங்கள் மற்றும் பிற கோள்களுக்கான பயணங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.
அதிக எண்ணிக்கையில் இயக்கப்படும் பிரத்யேக சிறிய ஏவுகலங்கள், பல்கலைக்கழக ஆய்வுக் குழுக்கள், பிராந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் வளா்ந்து வரும் நாடுகள் ஆகியவை தங்களது கியூப்சாட்கள் மற்றும் நானோ செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு பிற பெரிய விண்கலங்களின் துணைக்காக பல ஆண்டுகள் காத்திருக்கத் தேவையின்றி ஏவ உதவுகின்றன.
ஒட்டுமொத்த என்ஜின் பாகங்களையும் முப்பரிமாண அச்சிடுதல் மூலம் உற்பத்தி செய்வது, உற்பத்தி காலத்தை மாதங்களிலிருந்து நாள்களாகக் குறைத்துள்ளது; அதே வேளையில், நச்சுத்தன்மையற்ற, உயிரி மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மற்றும் மீத்தேன் எரிபொருள்கள் மீதான ஆய்வுகள், அடிக்கடி நிகழும் ராக்கெட் ஏவுதல்களால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
இந்தத் தொழில்நுட்ப மாற்றமே நவீன புவி கண்காணிப்புச் செயற்கைக்கோள் கூட்டமைப்புகள், நேரடி-செயற்கைக்கோள் பிராட்பேண்ட் மற்றும் கோள்களுக்கு இடையேயான அறிவியல் ஆய்வுகளுக்கு முக்கிய உந்துசக்தியாக விளங்குகிறது.
நிகழாண்டின் கருப்பொருள் ‘ராக்கெட் புரட்சி’ என்பதன் மூலம், விண்வெளியை அடையும் முறையில் ஏற்பட்டு வரும் பெரிய மாற்றங்களை நமக்கு உணா்த்துகிறது. இது வெறும் ராக்கெட்டுகளின் மேம்பாடு மட்டும் அல்ல; விண்வெளி அணுகுமுறையின் முழு மாற்றமே ஆகும்.
முன்பு ராக்கெட்டுகள் ஒருமுறை பயன்படுத்தப்பட்ட பிறகு பயன்பாடற்றவையாகி விடும். இன்று, மறுபயன்பாட்டு ராக்கெட்டுகள் மூலம் அதே கூறுகளை மீண்டும் பயன்படுத்த முடிகிறது. இதனால் செலவுகள் குறைந்து, அதிக ஏவுதல்கள் மேற்கொள்ள முடிகிறது.
மேலும், குறைந்த செலவில் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தும் திறன் அதிகரித்ததால், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், சிறிய நிறுவனங்கள் மற்றும் வளா்ந்து வரும் நாடுகளுக்கும் விண்வெளி துறையில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
இப்போது ராக்கெட் ஏவுதல்கள் வேகமாகவும் அடிக்கடியும் நடைபெறுகின்றன. இதனால் தகவல் தொடா்பு, வானிலை கண்காணிப்பு, பூமி ஆய்வு மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு தேவையான செயற்கைக்கோள்களை அதிக அளவில் விண்ணில் நிலைநிறுத்த முடிகிறது.
முன்பு அரசு நிறுவனங்களே விண்வெளி துறையை முன்னெடுத்திருந்தாலும், இன்று தனியாா் நிறுவனங்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இதனால் புதிய தொழில்கள், முதலீடுகள், வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
ராக்கெட் புரட்சியின் மிகப் பெரிய பலன் என்னவெனில், விண்வெளி இன்று சில நாடுகளின் உரிமையாக மட்டுமில்லாமல், உலகம் முழுவதும் உள்ள மாணவா்கள், ஆராய்ச்சியாளா்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோா் பங்கேற்கக்கூடிய திறந்த துறையாக மாறியுள்ளது.
இந்தியாவும் விண்வெளி துறையில் சிறப்பான முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. இஸ்ரோ மற்றும் இந்தியாவின் வளா்ந்து வரும் விண்வெளி நிறுவனங்கள் குறைந்த செலவில் நம்பகமான ஏவுதல்களை மேற்கொண்டு வருகின்றன. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையம் இதற்கான முக்கிய தளமாக உள்ளது.
சந்திரயான்-3 மூலம் நிலவின் தென்துருவத்தில் தடம் பதித்த உலகின் முதல் நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா இந்த உலகளாவிய மேடைகளில் பகிா்ந்து கொள்கிறது. மங்கள்யான் (சந்திரனைப் போல முதல் முயற்சியிலேயே செவ்வாயை அடைந்தது) மற்றும் ஆதித்யா-எல்1 சூரிய ஆய்வு விண்கலத்தின் வெற்றிகள் விண்வெளி வாரத்தின் முக்கிய விவாதப் பொருளாக இருக்கின்றன.
இந்தியாவின் பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டுகள் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான வெளிநாட்டு செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தி, உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா வழங்கி வரும் குறைந்த செலவிலான விண்வெளிச் சேவைகளும் கொண்டாடப்படுகின்றன.
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