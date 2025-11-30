சொல்லப் போனால்... இன்னுமொரு திராவிட கட்சி!

நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் இணைந்திருப்பது ஒற்றைச் செய்தி என்றாலும் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் ஏராளமான திறப்புகளையும் ஊகங்களையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
அரசியல் கட்சி தொடங்கி இரு ஆண்டுகளான பின்னரும்கூட நடிகர் என்ற இமேஜ் மாறிக் கட்சித் தலைவர் என்ற தோற்றம் உருப்பெறத் திணறிய நிலையில், விஜய்யின் கட்சியில் முதன்முதலாக மாநிலத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவர் இணைந்திருக்கிறார்.
ரசிகர்கள், தொண்டர்களாகவும் மன்றத் தலைவர்களைப் போன்றவர்கள், கட்சித் தலைவர்களாகவும் மாற முடியாத சூழ்நிலையில்தான், மாநிலத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப் போகும் அரசியல் கட்சியெனக் குறிப்பிட்டு செங்கோட்டையன் சென்று சேர்ந்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் 4, 5 மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொருத்தவரை, ஏற்கெனவே உருப்பெற்று வெற்றிகளைக் கண்டுள்ள திமுக அணி வலுவாகத் தொடருகிறது; வேறு வழியுமில்லை; பாரதிய ஜனதாவை எதிர்க்கும் கட்டாயத்தில் தொடர வேண்டியிருக்கிறது.
மக்களவைத் தேர்தலில் பிரிந்து நின்று தோற்றுப் போன அதிமுகவும் பாரதிய ஜனதாவும் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை காணாத அதிசயமாகத் தேர்தலுக்கு ஓராண்டுக்கும் முன்னரே கூட்டணியை அறிவித்துவிட்டன.
புதிதாகக் கட்சி தொடங்கிய நடிகர் விஜய்யை, விஜய்யின் கட்சியைத் தங்களுடன் தேர்தல் கூட்டணி அமைக்க பாரதிய ஜனதாவும் சரி, அதிமுகவும் சரி, விதவிதமாக நூல் விட்டுப் பார்(கா)த்துக் கொண்டிருக்க, ‘அரசியல் எதிரி திமுக, கொள்கை எதிரி பாஜக’ என்றும், யாருடன் கூட்டணி என்றாலும் முதல்வர் வேட்பாளர் விஜய்தான் (இதை எவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்புக்கொள்வார்?) என்றும் த.வெ.க. அடுத்தடுத்து தடாலடிக்க அரசியல் கொஞ்சம் குழப்பமாகத்தான் இருந்தது.
இப்படியாகப்பட்ட நிலையில்தான் வீக் என்ட் பிரசாரப் பயணங்களை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினார் தவெக தலைவர் விஜய். தொடக்கத்திலிருந்தே இவரைப் பார்க்கத் திரளும் கூட்டமும் அவர்கள் நடந்துகொள்ளும் விதமும் அனைவருக்குமே ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்த சூழலில்தான் கரூர் பிரசாரத்தில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிறு குழந்தைகள் உள்பட 41 உயிர்கள் பலி கொள்ளப்பட்டன.
கருத்து அல்ல, இரங்கல்கூட தெரிவிக்காமல் வீட்டுக்குள் விஜய் முடங்கிவிட்ட நிலையில், விஜய்க்கு எதிராகப் பொது வெளியில் மிகக் கடுமையான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டபோது, எடப்பாடி பழனிசாமி, அண்ணாமலை போன்றோர்தான் அவருக்கு அனுசரணையாகக் கருத்துத் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தனர் (நடிகர் விஜய்யின் இந்த ‘சம்பவம்’ அரசியல் கட்சியொன்றின் தலைவருக்கு எந்தவிதத்திலும் பொருத்தமற்ற ஒன்றாக காலம் முழுவதும் கரும்புள்ளியாக நிலைத்திருக்கும்!).
அச்சத்தில் வழக்கு, விசாரணை என்று த.வெ.க.வின் அடுத்த நிலைத் தலைவர்கள் நீதிமன்றங்களின் படியேற, விஜய்யை உயர் நீதிமன்றம் கடுமையாக விமர்சிக்க, எல்லாருமாக உச்ச நீதிமன்றம் செல்ல, மத்திய புலனாய்வுக் குழு (சிபிஐ) விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. த.வெ.க. தலைவர்கள் வெளியே வரத் தொடங்கினர்.
கரூர்ப் பலியைத் தொடர்ந்த சம்பவங்கள் எதுவும் த.வெ.க.வை எந்தவிதத்திலும் ஓர் அரசியல் கட்சியாக அடையாளப்படுத்தத் தவறிய நிலையில்தான் – தற்குறிகள், அணில்குஞ்சுகள் என்றெல்லாம் பெருகின நக்கல் நையாண்டிகள் – இவற்றுக்குப் பதிலாக, கேள்விக்குறி, ஆச்சரியக் குறி என்றெல்லாமும் விஜய்யே விளக்க நேரிட்டது (தொடர்ந்து, விஜய்யின் பேச்சு, அறிக்கைகளில் ‘கொள்கை எதிரியான’ பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிரான விமர்சனங்கள் எதுவுமே காணப்படவில்லை; அடக்கி வாசிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர்).
இந்த நிலையில்தான், அதிமுகவின் அனைத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று குரல் கொடுக்கத் தொடங்கி, எதுவும் நடைபெறாத நிலையில் பசும்பொன்னில் தேவர் ஜெயந்தியின்போது ஓ. பன்னீர்செல்வம், டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோருடன் இணைந்து சென்று மரியாதையும் செலுத்திய செங்கோட்டையனையும் (ஓபிஎஸ், டிடிவி, சசிகலா எனப் பிரிந்துகிடக்கும் எல்லாரும் கட்சியின் ஒற்றுமையைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருக்க) அவருடைய ஆதரவாளர்களையும் அதிரடியாக அதிமுகவிலிருந்து பொதுச்செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்டம் கட்ட, யாரும் எதிர்பாராத வகையில், விஜய்யை முதல்வராக்கும் முயற்சியில், பனையூரைச் சென்றடைந்துவிட்டார் செங்கோட்டையன். த.வெ.க.வில் முதன்முதலாக வலுவான அரசியல் முகம்!
செங்கோட்டையனின் பாக்கெட்டில் எப்போதும் போல ஜெயலலிதா புகைப்படம். கட்சியில் இணைந்த பிறகு விஜய்யைத் தவிர தலைவர்கள் அனைவரையும் அழைத்துக்கொண்டு அவர் மரியாதை செலுத்தச் சென்ற இடங்கள் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா நினைவிடங்கள்! கறுப்பு – சிவப்புதான் இல்லை; மற்றபடி திராவிட பாணிதான்.
1977 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் (1996-ல் தோல்வி, 2001-ல் ஜெயலலிதா வாய்ப்புத் தரவில்லை) 9 முறை சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர். அதுவும் 8 முறை ஒரே தொகுதியில் – கோபிசெட்டிபாளையம். கடைசி வரை ஜெயலலிதாவின் விசுவாசி. 1991-ல் ஜெயலலிதா அமைச்சரவையில் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர். அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர். முதல்வரோ எப்படியிருந்தாலும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரோ, ஜெயலலிதாவின் பிரசாரப் பயணங்களைத் திட்டமிட்டு ஒருங்கிணைத்தவர். செங்கோட்டையன் மீது அதிருப்தியில் இருந்த காலத்தில்கூட, தேர்தல் வந்ததும் பிரசாரப் பயணத்தைத் திட்டமிட அவரை அழைத்துவரச் செய்தார் ஜெயலலிதா என்றால் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.
தொடக்க காலத்தில் ஒன்றிய நிலையில் தொடங்கி, எடப்பாடி பழனிசாமியின் முன்னேற்றத்தில், அரசியல் வளர்ச்சியில் எல்லா வகையிலும் உதவியாக இருந்தவர் என்பார்கள். ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு யார் முதல்வர்? என்ற கூவத்தூர் ஆலோசனையில் முதல் தெரிவாக இருந்தும் அன்றைய ‘பணச் சிக்கல்’ காரணமாக ஒதுங்கிக் கொண்டதாகக் கூறப்படுபவர் – விஜய் வெற்றி பெறுவார்; முதல்வராவார் என்று இப்போது பேசத் தொடங்கியுள்ளார் (ஆனால், எம்ஜிஆர் அமைச்சரவையில் இடம் பெறவில்லை; தனித்துச் செயல்படக் கூடியவர் அல்லர் என்பதும்கூட குறிப்பிடத் தக்கது).
‘அதிமுகவின் பொதுச் செயலர் பதவிக்கு மட்டுமல்ல; முதல்வர் பதவிக்கும் நான்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி பெயரை முன்மொழிந்தேன். எனக்கு வந்த முதல்வர் வாய்ப்பை அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டேன். எம்.ஜி.ஆர். வழியில் விஜய் செல்கிறார்; வெற்றி பெறுவார், 2026-ல் முதல்வர் ஆவார்’ என்று குறிப்பிட்டிருக்கும் செங்கோட்டையன், ‘டிசம்பர் மாதத்தில் ஏராளமான கட்சிகள் எங்களுடன் கூட்டணி சேரவிருக்கின்றன. வலுவான கூட்டணி அமையும். முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலரும் த.வெ.க.வில் இணையவிருக்கின்றனர்’ என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
செங்கோட்டையனின் நகர்விலிருந்து, தமிழ்நாட்டு அரசியலில் பேரவைத் தேர்தலுக்கான அணி திரள்தலும் கூட்டணி நகர்த்தல்களும் தொடங்கிவிட்டன என்றே குறிப்பிடலாம். எல்லா கட்சிகளுமே அணி சேருவது தொடர்பாக விரைவில் ஏதேனும் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய நெருக்குதல் உருவாகத் தொடங்கியிருக்கிறது.
மக்களவைத் தேர்தலின்போது, செங்கோட்டையன் உள்பட கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சிலர் சந்தித்து, பாரதிய ஜனதாவுடன் கூட்டணி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியபோது, வேண்டாம் எனத் திட்டவட்டமாக எடப்பாடி பழனிசாமி மறுத்துவிட்டாராம். ஆனால், இப்போது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு ஓராண்டுக்கும் மேல் அவகாசம் இருக்கும்போதே எதற்காக பாரதிய ஜனதாவுடன் கூட்டணியை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேள்விகள் எழுப்பப்படுகின்றன.
கூட்டணி விஷயத்தில் கட்சிக்குள் மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவுவதாகக் கூறப்பட்டாலும், த.வெ.க.வுடன் கூட்டணி அமைப்பது பற்றியும் சாதகமான மனநிலையில்தான் பழனிசாமி இருந்துவந்தார். எடப்பாடிக்கு எதிராகக் கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்த செங்கோட்டையன் இப்போது த.வெ.க.வில் இணைந்திருப்பதன் மூலம் இதற்கான வாய்ப்பு முற்றிலுமாக அற்றுப்போய்விட்டதெனலாம்.
ஏற்கெனவே, எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கும் அணியில் ஒருபோதும் இடம் பெற மாட்டேன் என்று அதிமுக பிரிவுகளில் ஒன்றான அமமுகவின் டி.டி.வி. தினகரன் வெளிப்படையாகவே அறிவித்திருக்கிறார். கண்ணுக்கெட்டிய வரையில் அதிமுக ஒற்றுமைக்கான வாய்ப்பு தெரியாத நிலையில், விரைவில் எதிர்காலத் திட்டத்தை அறிவிக்கப் போவதாக இன்னொரு பிரிவின் தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான ஓ. பன்னீர்செல்வமும் அறிவித்திருக்கிறார். இவர்கள் எல்லாரும் இனி த.வெ.க.வுடன் அணி சேரவோ அல்லது ஐக்கியமாகவோதான் வாய்ப்புகள் அதிகம்.
பாரதிய ஜனதாவின் உயர் தலைவர்களே நெருக்குதல் கொடுத்ததாகக் கூறப்பட்ட போதிலும் சசிகலா உள்பட இவர்கள் யாரையும் மீண்டும் உடன் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்பதில் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியாக இருக்கும் நிலையில், அதிமுகவுக்குள் பல்வேறு காரணங்களால் அதிருப்தியாக இருப்பதாகக் கூறப்படும் தலைவர்களும் அடுத்தடுத்து பனையூர்ப் பாதையைத் தேர்ந்தெடுக்க நேரிடலாம்; தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்றே செங்கோட்டையனும் கட்சி வட்டாரங்களும் தெரிவிக்கின்றனர். ஏனென்றால், ஒட்டுமொத்த கட்சியுமே அண்ணா, எம்ஜிஆருடன் ஜெயலலிதாவின் சமாதிக்கும் சேர்த்தே சென்று அஞ்சலி செலுத்தியிருக்கின்றனர் – அதிமுக போலவே!
ஒருவேளை அவ்வாறு நேர்ந்தால், திமுகவுக்கு எதிரான வலுவான ‘அதிமுக – பாஜக – த.வெ.க.’ கூட்டணி என்பதற்கான வாய்ப்பு முழுவதுமாக இல்லாமல் போய்விடும். மட்டுமின்றி, அதிமுக – பாஜக ஓரணியாகவும் ஏற்கெனவே விஜய் பேசியபடி, த.வெ.க. தலைமையில் இன்னோர் அணியுமாகத் தேர்தல் களை கட்டும்.
ஏற்கெனவே, தேமுதிக, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் இரு பிரிவுகள் போன்றவை எல்லாமும் கூட்டணி பற்றி எவ்வித நிலையும் எடுக்காமல் உறுதியும் தெரிவிக்காமல் நெகிழ்வாகத்தான் இருக்கின்றன. புதிய தமிழகம், ஜான் பாண்டியன் கட்சி போன்ற கட்சிகள், த.வெ.க.வுடன் அணி சேரும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திமுக அரசை அகற்றும் அணியில் பா.ம.க. நிச்சயம் இணையும் என்று கூறியிருக்கும் அன்புமணி, த.வெ.க.வுடன் கூட்டணியா என்ற கேள்விக்கு, எங்களுடைய நிலைப்பாட்டை விரைவில் அறிவிப்போம் என்று ஏனோ ‘க்’ வைத்திருக்கிறார்.
இந்த அரசியல் கட்சிகள் பலவும் வெற்றி பெற வலுவான அணி வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுக – பா.ஜ.க.வின் சிக்னலுக்காகக் காத்திருந்த நிலை மாறி, இப்போது த.வெ.க.வுடன் சேர்ந்து ஓர் அணியை வலுப்படுத்த வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
த.வெ.க.வும் தேர்தலில் அணியாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையளிக்கும் தற்போதைய புதிய காட்சியின் மூலம், திமுகவுக்கு எதிராகச் சேர்ந்துகொள்ள இரு அணிகள் முன்னால் இருக்கும் நிலையில், இந்தச் சிறு கட்சிகள் அனைத்தும் வலுவான இடத்திலிருந்து கூட்டணிக்கான தங்கள் பேரத்தைப் பேச இயலும்.
இவ்வாறு திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் இரண்டு அணிகளாகப் பிரிந்து வலுவாகத் திரள்வதன் மூலம் திமுகவுக்குதான் லாபம். திமுகவுக்குக் கிடைக்கக் கூடிய ஒரு பகுதி வாக்குகளை யார் பிரித்தாலும் ஆளும் கூட்டணி ஆதரவு வாக்குகள் பெரும் சேதாரமின்றிச் சேர்ந்துவிடும். வெற்றிக்கும் எளிதில் வழிவகுக்கும். ஆனால்...
எதிர்க்கட்சி? சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சியாக, எதிர் அணியாக யார் இடம் பெறுவார்கள்? என்பது தேர்தலில் மிகப் பெரிய கேள்விக்குறியாக உருவாகி, தேர்தல் முடிவில் ஒருவேளை ஆச்சரியக் குறியாக அதிசயிக்க வைக்கவும் நேரிடலாம். எந்த அணி மூன்றாவது இடத்துக்குத் தள்ளப்படும் என்பதைப் பொருத்துத் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் எதிர்காலம் மட்டுமல்ல, 2031 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலும்கூட அமையும்.
ஏனெனில், எம்ஜிஆர் தொடங்கி, ஜெயலலிதா கட்டியாண்ட அதிமுக, ஏற்கெனவே, மக்களவைத் தேர்தலில் கோவைத் தொகுதியில் பாரதிய ஜனதாவுக்கு இரண்டாமிடத்தை விட்டுக்கொடுத்தும், நாகர்கோவிலில் நா.த.க.விடம் இரண்டாமிடத்தை இழந்தும் மூன்றாமிடத்துக்குச் சென்று ‘தனி வரலாறு’ படைத்திருக்கிறது!
அதிமுகவிலிருந்து செங்கோட்டையன் விலகியிருப்பது கட்சியில் இரண்டாகப் பிளவை ஏற்படுத்தாததாக இருக்கலாம். இழப்பு இல்லை என்றும் அதிமுக கூறலாம். ஆனால், த.வெ.க.வைப் பொருத்தவரை லாபம்தான். செங்கோட்டையனின் கடந்த கால பிளஸ், மைனஸ் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து, யாருக்கு லாபம், யாரால் யாருக்கு என்ன பலன் என்றெல்லாம் தொடர்ந்து விவாதித்துக் கொண்டிருந்தாலும் இப்போது விஜய்யின் த.வெ.க.வில் செங்கோட்டையன் இணைந்திருப்பது த.வெ.க.வுக்கு அரசியல் முகத்தைக் (கனத்தைக்) கொடுத்திருக்கிறது. துணிந்து, தொடர்ந்து, தயக்கங்களைக் களைந்து, அதிமுகவிலிருந்து மேலும் அரசியல் முகங்கள் இணையும் வாய்ப்பையும் உருவாக்கிக் கொடுத்திருக்கிறது.
அதிமுக – பா.ஜ.க., த.வெ.க. என இரு அணிகளும் திரளும் வேகத்தில் ‘நம்மூர் அரசியல் வழக்கப்படி’ கரூர் உயிர்ப் பலிகளும்கூட மறக்கப்பட்டு த.வெ.க. புனிதப்படுத்தப்படலாம். ஏற்கெனவே, ஏராளமான ‘சதிக் கோட்பாடுகள்’ பரவிக் கிடக்கின்றன (பாவம் அந்தக் குடும்பங்கள்!).
த.வெ.க. அணியில் அதிமுகவின் தலைவர்கள் இணைந்தாலும் பிற அரசியல் கட்சிகள் இணைந்தாலும், ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கு எதிரான, அதிமுக – பாஜக கூட்டணிக்குத்தான் இழப்பை ஏற்படுத்தும் (நாம் தமிழர் கட்சி எப்போதும்போல தனியாகப் போட்டியிட்டுத் தங்களுடைய வழக்கமான வாக்குகளை அல்லது விஜய்யின் தமிழ்த் தேசிய எபெக்ட் காரணமாகச் சற்றுக் குறைத்து வாக்குகளைப் பெறும்). எங்கிருந்தும் உத்தரவுகளைப் பெற விரும்பாத வேறு சிலரும் த.வெ.க.வுடன் கைகோக்க நினைக்கலாம். ஆனால், பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிரான ‘திடீர் மௌனத்தைத்’ த.வெ.க. தலைவர் விஜய் தொடருவாரா? அல்லது பழையபடி விமர்சிப்பாரா? என்றால் எப்போது?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைத் தொடங்கியபோது, திராவிடமும் தமிழ்த் தேசியமும் இந்த மண்ணின் இரண்டு கண்கள் என்ற விஜய், பெரியார், அம்பேத்கர், காமராஜர், அஞ்சலையம்மாள், வேலு நாச்சியார் என்ற தலைவர்களின் வழியே தன் வழியென்றார். பின்னர், வரலாறு திரும்புகிறதென அண்ணாவையும் எம்ஜிஆரையும் உடன் அழைத்துக்கொண்டார். இப்போது செங்கோட்டையனின் என்ட்ரி மூலம் தலைவர்கள் எல்லாருமாக ஜெயலலிதாவின் சமாதிக்குச் சென்றிருப்பதன் மூலம் கட்சியை அடுத்த லெவலுக்கு நகர்த்தியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டு அரசியலில் சகல கருத்தியல்களுடனும் பொருந்திப் போகிற ‘ரெடி ரெக்கனராக’, இன்னொரு ‘திராவிட’ கட்சியாக, இரண்டாமிடத்தைக் கைப்பற்றத் த.வெ.க. முனையுமா? முடியுமா?
அல்லது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு மிகச் சில மாதங்களே இருக்கும் நிலையில், எல்லாருடைய அரசியல் கணக்குகளையும் கணிப்புகளையும் உடைத்துப் போட்டு, வேறு மாதிரி அணிகள் உருவாகி, புதிய அதிசயங்கள் நிகழுமா? ஏனென்றால், கவுண்டமணி வசனப்படி, அரசியலில் இதெல்லாம் சாதாரணமப்பா!
