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பாரதிராஜா இயக்கிய 46 படங்கள்! பத்மஸ்ரீ பட்டத்தைத் திருப்பிக் கொடுத்தவர்!!

பாரதிராஜா இயக்கிய 46 படங்கள் மற்றும் பத்மஸ்ரீ பட்டத்தைத் திருப்பிக் கொடுத்த விவரம் பற்றி..

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பாரதிராஜா - ENS

Updated On :10 ஜூன் 2026, 5:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திரைப்படங்களை தன்னுடைய கலைரசனைக்கு ஏற்ப எடுத்து அதனை பட்டித்தொட்டி எங்கும் ஓடச் சென்ற கலைஞன், இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா இதுவரை 46 படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.

விருதுகளுக்கு பாராட்டுகளும் அவரது கலைத் திறமையை கௌரவிக்க முடியாது, வேண்டுமானால் அவருக்கு அளிக்கப்படுவதால் விருதுகளும் பாராட்டுகளும் வேண்டுமானால் கௌரவிக்கப்படலாம் என்பதே அவரது திரைப்படங்களை உணர்வுப்பூர்வமாக பார்த்து ரசித்து அதனுடன் வாழ்ந்த ரசிகர்களின் உள்மனக் கருத்தாக இருக்கும்.

அந்த வகையில், தனக்கு வழங்கப்பட்ட, மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் மிக முக்கிய விருதுகளில் ஒன்றாக பத்ம ஸ்ரீ விருதினையே பாரதிராஜா திருப்பி வழங்கியிருக்கிறார். இலங்கையில், தமிழீழ மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட போரின்போது, மத்திய அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் மௌனம் காத்தததைக் கண்டித்து, திரையுலகினர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். அந்தப்போராட்டத்தின் நிறைவில், தனக்கு 2004ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு வழங்கிய பத்ம ஸ்ரீ விருதினை பாரதிராஜா திருப்பி அளித்தார்.

விருதுகளையும் பாராட்டுகளையும் பெரிதாகக் கருதாத, மக்களின் கைத்தட்டுகளுக்காகவும் பாராட்டுகளுக்காகவும் மட்டுமே படம் எடுத்தவர் பாரதிராஜா என்பதை நிரூபித்துக் காட்டினார்.

அது மட்டுமல்ல, 16 வயதினிலே படம் வெற்றி பெறுமா என்ற சந்தேகம் எழுந்தபோது, என் மன நிறைவுடன் படம் எடுத்தேன். ஓடவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை என சமாதானம் செய்துகொண்டாராம் பாரதிராஜா, ஆனால், அப்படியொன்றும் தோல்வியடையவில்லை. மாஸ் வெற்றிப்படமாக அமைந்திருந்தது.

மேலும், பாரதிராஜா இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படங்களின் பட்டியல் கடைசி படத்திலிருந்து முதல் படம் என்ற போக்கில் இவ்வாறு விரிகிறது.

1. மாடர்ன் லவ் சென்னை - 2023

2. மீண்டும் ஒரு மரியாதை - 2020

3. குற்றப் பரம்பரை - 2016

4. அன்னக்கொடி - 2013

5. தெக்கத்தி பொண்ணு - 2008

6. பொம்மலாட்டம் - 2008

7. கண்களால் கைது செய் - 2004

8. ஈர நிலம் - 2003

9. கடல் பூக்கள் - 2001

10. தாஜ்மஹால் - 1999

11. அந்திமந்தாரை - 1996

12. பசும்பொன் - 1995

13. கருத்தம்மா - 1994

14.கிழக்குச் சீமையிலே - 1993

15. கேப்டன் மகள் - 1992

16. நாடோடி தென்றல் - 1992

17. கருட த்வஜா - 1991

18. புது நெல்லு புது நாத்து - 1991

19. என் உயிர்த் தோழன் - 1990

20. ஜமதக்னி - 1988

21. கொடிபறக்குது - 1988

22. வேதம் புதிது - 1987

23. ஆராதனா - 1987

24. காடலோரக் கவிதைகள் - 1986

25. சவேரே வாலி காடி - 1986

26. ஈ தாரம் இல்லு - 1985

27. முதல் மரியாதை - 1985

28. யுவதாரம் பிலிசிந்தி - 1985

29. ஒரு கைதியின் டைரி - 1985

30. புதுமைப் பெண் - 1983

31. மண் வாசனை - 1983

32. காதலர்கள் - 1983

33. வாலிபமே வா வா - 1982

34. காதல் ஓவியம் - 1982

35. அலைகள் ஓய்வதில்லை- 1981

36. சீதகோக சிலகா - 1981

37. டிக் டிக் டிக் - 1981

38. கோத்தா ஜீவிதலு - 1980

39. நிழல்கள் - 1980

40. சிவப்பு ரோஜா - 1980

41. நிறம் மாறாத பூக்கள் - 1979

42. புதிய வாழ்த்துகள் - 1979

43. சொல்வா சவான் - 1979

44. கிழக்கே போகும் ரயில் - 1978

45. சிகப்பு ரோஜாக்கள் - 1978

46. ​​பதினாறு வயதினிலே - 1977

என பாரதிராஜா 46 படங்களை இதுவரை இயக்கியிருக்கிறார். இதில் ஒரு சில படங்களைத் தவிர மற்ற அனைத்தும் மக்கள் மனங்களில் நீங்கா இடம்பிடித்தவை. இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் மட்டுமல்ல, நடிப்பிலும் இமயம்தான் என நிரூபித்தவர். இவர் இதுவரை 25 படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து அசத்தியிருக்கிறார்.

Summary

Details regarding the 46 films directed by Bharathiraja and the return of his Padma Shri award...

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