வினா - விடை வங்கி... சமத்துவம் பெறுதல்!
சமத்துவம் பெறுதல் வினா - விடை வங்கி...
படம் | செய்யறிவு
1. நெல்சன் மண்டேலா எத்தனை ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தார்?
1. நெல்சன் மண்டேலா எத்தனை ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தார்?
27 ஆண்டுகள்
2. நெல்சன் மண்டேலா விடுதலை செய்யப்பட்ட ஆண்டு?
2. நெல்சன் மண்டேலா விடுதலை செய்யப்பட்ட ஆண்டு?
1990
3. பாபா சாஹேப் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
3. பாபா சாஹேப் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
டாக்டர் அம்பேத்கர்
4. அம்பேத்கர் M.A. பட்டம் பெற்ற ஆண்டு?
4. அம்பேத்கர் M.A. பட்டம் பெற்ற ஆண்டு?
1915
5. அம்பேத்கர் Ph.D பட்டம் பெற்ற ஆண்டு? எந்த பல்கலைக் கழகம்?
5. அம்பேத்கர் Ph.D பட்டம் பெற்ற ஆண்டு? எந்த பல்கலைக் கழகம்?
1927, கொலம்பியா பல்கலைக் கழகம்
6. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்டத் துறை அமைச்சர் யார்?
6. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்டத் துறை அமைச்சர் யார்?
டாக்டர். அம்பேத்கர்
7. டாக்டர் அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
7. டாக்டர் அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
1990 (Posthumously)
8. 2011 கணக்கெடுப்பின்படி கல்வியறிவில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டங்கள் எவை?
8. 2011 கணக்கெடுப்பின்படி கல்வியறிவில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டங்கள் எவை?
1. கன்னியாகுமரி (92.14%)
2. சென்னை (90.33%)
3. தூத்துக்குடி (86.52%)
4. நீலகிரி (85.65%)
9. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, கல்வியறிவில் பின் தங்கிய மாவட்டங்கள்?
9. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, கல்வியறிவில் பின் தங்கிய மாவட்டங்கள்?
1. தருமபுரி (64.71%)
2. அரியலூர் (71.99%)
3. விழுப்புரம் (72.08%)
4. கிருஷ்ணகிரி (72.41%)
10. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, பாலின விகிதத்தில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டங்கள் எவை?
10. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, பாலின விகிதத்தில் முன்னிலை வகிக்கும் மாவட்டங்கள் எவை?
1. நீலகிரி (1041/1000)
2. தஞ்சாவூர் (1031/1000)
3. நாகப்பட்டினம் (1025/1000)
4. தூத்துக்குடி & திருநெல்வேலி (1024/1000)
11. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, பாலின விகிதத்தில் பின் தங்கியுள்ள மாவட்டங்கள் எவை?
11. 2011 ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி, பாலின விகிதத்தில் பின் தங்கியுள்ள மாவட்டங்கள் எவை?
1. தருமபுரி (946/1000)
2. சேலம் (954/1000)
3. கிருஷ்ணகிரி (956/1000)
4. ராமநாதபுரம் (977/1000)
12. டாக்டர் அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் எத்தனையாவது குடியரசுத் தலைவர்?
12. டாக்டர் அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் எத்தனையாவது குடியரசுத் தலைவர்?
11-வது குடியரசுத் தலைவர்
13. மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
13. மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
அப்துல் கலாம்
14. டாக்டர் அப்துல் கலாமுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
14. டாக்டர் அப்துல் கலாமுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
1997
15. அப்துல் கலாம் எழுதிய புத்தகங்கள் எவை?
15. அப்துல் கலாம் எழுதிய புத்தகங்கள் எவை?
India 2020
Wings of fire
Ignited minds
The luminous sparks
Mission India
16. இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதன் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
16. இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதன் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
டாக்டர் அப்துல் கலாம்
17. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எத்தனை முறை உலக செஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார்?
17. விஸ்வநாதன் ஆனந்த் எத்தனை முறை உலக செஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார்?
5 முறை (2000, 2007, 2008, 2010, 2012)
18. எத்தனை வயதில் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்?
18. எத்தனை வயதில் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்?
14 வயதில்
19. இந்தியாவில் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் யார்? எந்த ஆண்டு?
19. இந்தியாவில் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் யார்? எந்த ஆண்டு?
விஸ்வநாதன் ஆனந்த், 1988
20. முதன் முதலாக யாருக்கு ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது?
20. முதன் முதலாக யாருக்கு ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது?
விஸ்வநாதன் ஆனந்த் (1991-92)
21. விளையாட்டுத் துறையில் வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது எது?
21. விளையாட்டுத் துறையில் வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருது எது?
ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா
22. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்துக்கு பத்ம விபூஷன் வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
22. விஸ்வநாதன் ஆனந்த்துக்கு பத்ம விபூஷன் வழங்கப்பட்ட ஆண்டு?
2007
23. எஸ். இளவழகி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்?
23. எஸ். இளவழகி எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்?
கேரம்
24. உலக கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை முதல் முறையாக இளவழகி எப்போது வென்றார்?
24. உலக கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை முதல் முறையாக இளவழகி எப்போது வென்றார்?
2008 (பிரான்சில்)
25. பாராலிம்பிக்கில் மாரியப்பன் தங்கவேலு தங்கம் வென்ற ஆண்டு?
25. பாராலிம்பிக்கில் மாரியப்பன் தங்கவேலு தங்கம் வென்ற ஆண்டு?
2016, ரியோ டி ஜெனிரோ ஒலிம்பிக்ஸ்
26. பாராலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற மாரியப்பன் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்?
26. பாராலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்ற மாரியப்பன் எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்?
சேலம்
27. உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்ற மாரியப்பன் தாண்டிய உயரம்?
27. உயரம் தாண்டுதலில் தங்கம் வென்ற மாரியப்பன் தாண்டிய உயரம்?
1.89 மீட்டர்
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