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வினா - விடை வங்கி... மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி!

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வினா - விடை வங்கி... மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 6:49 pm IST

1. மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியின் படிநிலைகள் எவை?

1. ஆஸ்ட்ரலோபிதகஸ்

2. ஹோமோஹபிலிஸ்

3.ஹோமோ எரக்டஸ்

4. நியாண்டர்தல்

5.ஹோமோ சேப்பியன்ஸ்

6. க்ரோமேக்னான்ஸ்

2. மனிதர்கள் மற்றும் அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி படிப்பது?

மானுடவியல் (Anthropology)

3. மக்களும் அவர்களது வாழ்விடங்களும்...

ஆஸ்ட்ரலோபிதகஸ் - கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா

ஹோமோஹபிலிஸ் - தென் ஆப்பிரிக்கா

ஹோமோ எரக்டஸ் - ஆப்பிரிக்கா & ஆசியா

நியாண்டர்தல் - யூரேசியா

க்ரோமேக்னான்ஸ் - பிரான்ஸ்

பெக்கிங் - சீனா

ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் - ஆப்பிரிக்கா

ஹெய்டல்பெர்க்ஸ் - லண்டன்

4. ஆதிகால மனிதன் வேட்டையாடிய விலங்குகள்...

பன்றி, மான், காட்டெருமை, காண்டாமிருகம், யானை, கரடி

5. ஆயுதங்கள் தயாரிக்க ஆதிகால மனிதன் பயன்படுத்தியது எது?

சிக்கி - முக்கி கல்

6. வரலாற்றுக்கு முந்தைய பாறை கலைகள் தமிழகத்தில் கண்டறியப்பட்ட இடங்கள்...

கீழ்வளை - விழுப்புரம்

உசிலம்பட்டி - மதுரை

குமுதிபாதி - கோயம்புத்தூர்

பொரிவரை, கரிக்கையூர் - நீலகிரி

7. மனிதனால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு எது?

நாய்

வினா - விடை வங்கி... வரலாறு என்றால் என்ன?

வினா - விடை வங்கி... வரலாறு என்றால் என்ன?

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