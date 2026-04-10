விஜய்க்கு அரசியல் தெரியாது: டி.கே.எஸ். இளங்கோவன்

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அரசியல் தெரியாது என திமுக செய்தித் தொடர்புக் குழுத் தலைவர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்தது குறித்து...

திமுக செய்தித் தொடர்புக் குழுத் தலைவர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் - ANI

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:17 am

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு அரசியல் தெரியாது என திமுக செய்தித் தொடர்புக் குழுத் தலைவர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்.23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் அனைத்துக் கட்சிகளும் மக்களிடையே தீவிர வாக்கு சேகரிப்பிலும், தேர்தல் பிரசாரத்திலும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் வியாழக்கிழமை (ஏப்.10) நடைபெற்ற நிகழ்வில் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் தோ்தல் அறிக்கையை கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார் வெளியிட்டார்.

பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் விஜய் குறித்து பேசியபோது, “விஜய் ஒரு முதிர்ச்சியற்ற அரசியல்வாதி. அவருக்குப் பக்குவம் என்பதே தெரியாது” எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதுகுறித்து, கருத்து தெரிவித்த டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், “விஜய் ஒரு முதிர்ச்சியற்ற நபர். அவருக்கு அரசியல் என்பதே தெரியாது. திமுகவும் பாஜகவும் ஒன்றாக உள்ளதாக அவர் கூறுகிறார். எந்த அளவுக்கு அவருக்கு அரசியல் தெரியும்? இது அவருடைய முதிர்ச்சியற்ற தன்மையைக் காட்டுகிறது. எனவே, டி.கே. சிவக்குமாா் கூறியது சரிதான்” எனத் தெரிவித்தார்.

Summary

DMK spokesperson T.K.S. Elangovan has stated that Vijay, the leader of the Tamilaga Vettri Kazhagam, does not understand politics.

