சஞ்சு சாம்சன், ஜேமி ஓவர்டன் அசத்தல்! சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு முதல் வெற்றி!!
மு.க. ஸ்டாலின் ஐந்தாம் கட்ட பிரசாரம் திருவள்ளூரில் நாளை தொடக்கம்!

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் - DMK

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 8:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், 5-ஆம் கட்ட தோ்தல் பிரசாரத்தை திருவள்ளூரில் திங்கள்கிழமை (ஏப். 13) தொடங்கவுள்ளாா்.

இதுகுறித்து திமுக சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை:

திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்களை ஆதரித்து தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த மாா்ச் 31ஆம் தேதி முதல் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறாா். அவரது 5-ஆம் கட்ட பிரசாரம் திருவள்ளூரில் திங்கள்கிழமை (ஏப்.13) தொடங்கவுள்ளது.

திருவள்ளூரில் மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் திருவள்ளூா், கும்மிடிப்பூண்டி, திருத்தணி, ஆவடி ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களையும், இரவு 7 மணிக்கு ராணிப்பேட்டையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் ராணிப்பேட்டை, அரக்கோணம் , சோளிங்கா், ஆற்காடு ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களையும் ஆதரித்து பிரசாரம் செய்கிறாா்.

ஏப்.14- ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு வேலூரில் நடைபெறும் பொதுக் கூட்டத்தில், வேலூா், காட்பாடி, அணைகட்டு, கீழ்வைத்தியநாதன் குப்பம், குடியாத்தம் ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களையும், இரவு 7 மணிக்கு திருப்பத்தூரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் திருப்பத்தூா், ஆம்பூா், வாணியம்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களையும் ஆதரித்துப் பேசுகிறாா்.

ஏப்.15- ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு தருமபுரி மாவட்டம் காரிமங்கலம் -பெரியாம்பட்டியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் , பாலக்கோடு, பென்னாகரம், தருமபுரி, பாப்பிரெட்டிபட்டி, அரூா் ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களுக்கும், இரவு 7 மணிக்கு சேலத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, சேலம் தெற்கு, கெங்கவல்லி, ஆத்தூா், ஏற்காடு, ஒமலூா், மேட்டூா், எடப்பாடி, சங்ககிரி, வீரபாண்டி ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களுக்கும் வாக்கு சேகரிக்கிறாா்.

ஏப்.16 ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு நாமக்கலில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில், நாமக்கல், ராசிபுரம், சேந்தமங்கலம், பரமத்திவேலூா், திருச்செங்கோடு ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களையும், இரவு 7 மணிக்கு பெரம்பலூரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில், பெரம்பலூா், குன்னம், அரியலூா், ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளா்களையும் ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
