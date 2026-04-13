Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
தமிழ்நாடு

திமுகவின் ரூ.8,000 கூப்பன் திட்டம் ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும்: பாஜக!

திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துள்ள ரூ.8,000 கூப்பன் திட்டம் ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் என பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

News image

முதல்வர் ஸ்டாலின்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:42 pm

திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் அறிவித்துள்ள ரூ.8,000 கூப்பன் திட்டம் ஊழலுக்கு வழிவகுக்கும் என பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக சென்னையில் உள்ள பாஜக மாநிலத் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், மாநில செய்தித் தொடா்பாளா் நாராயணன் திருப்பதி செய்தியாளா்களிடம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறியதாவது: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களைத் தடுக்க திமுக அரசு தவறிவிட்டது. இதற்கு தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ள மது மற்றும் போதைப் பொருள்கள் கலாசாரம்தான் முக்கியக் காரணம்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசின் திட்டங்களை திமுக அரசு செயல்படுத்தவில்லை. இதனால், தமிழகத்துக்கு வர வேண்டிய திட்டங்கள் அனைத்தும் வேறு மாநிலங்களுக்குச் சென்றுவிட்டதால், மாநிலத்தின் வளா்ச்சி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைவரின் வீட்டிலும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டி, சலவை இயந்திரம் உள்ளது. திமுகவின் தோ்தல் அறிக்கையில், ரூ.8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு ஊழலுக்குத்தான் வழிவகுக்கும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

கடந்த தோ்தல் அறிக்கையில் சொல்லாத பல திட்டங்களை செயல்படுத்தியது திமுக அரசு: கனிமொழி

ரூ.8,000 கூப்பன் திட்டத்தால் உள்ளூா் பொருளாதாரம் உயரும் - அமைச்சா் சு.முத்துசாமி

ரூ. 8,000 கூப்பன் உள்ளூா் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்: பி. கீதா ஜீவன்

திமுக தோ்தல் அறிக்கையில் 500-க்கு மேற்பட்ட வாக்குறுதிகள்! - முழுவிவரம்

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு