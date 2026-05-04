Dinamani
5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
/
தமிழ்நாடு

தவெக கோட்டையாக மாறிய சென்னை!

சென்னையின் 16 தொகுதிகளில் 14-இல் விசில்தான் வின்னர்!

News image

PTI

Updated On :4 மே 2026, 8:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்பட்ட சென்னையில் தவெக வேரூன்றியது. 2026 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் சென்னையின் 16 தொகுதிகளில் 14-இல் தவெக வெற்றி பெற்றது.

திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களான உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியிலும், துறைமுகம் தொகுதியில் சேகர்பாபுவும் தோல்வியிலிருந்து தப்பினர். சென்னையின் பிற தொகுதிகளில் திமுகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் தோல்வியடைந்தன.

தவெக சென்னையில் வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள்:

  1. பெரம்பூரில் விஜய்

  2. கொளத்தூரில் வி எஸ் பாபு

  3. வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா

  4. ஆர் கே நகரில் என். மரிய வில்சன்

  5. திரு வி க நகரில் எம் ஆர் பல்லவி

  6. எழும்பூரில் ராஜ்மோகன்

  7. ராயபுரம் கே வி விஜய் தாமு

  8. ஆயிரம் விளக்கு ஜே சி டி பிரபாகர்

  9. அண்ணா நகர் வி கே ராம்குமார்

  10. விருகம்பாக்கம் ஆர் சபரிநாதன்

  11. சைதாப்பேட்டை எம் அருள் பிரகாசம்

  12. தி. நகர் என் ஆனந்த்

  13. மயிலாப்பூர் பி வெங்கடரமணன்

  14. வேளச்சேரி ஆர் குமார்

Summary

Chennai Assembly Elections Results 2026

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

சென்னை தி. நகரில் விஜய் சாலை வலம்!

சென்னை தி. நகரில் விஜய் சாலை வலம்!

திருவல்லிக்கேணி, எழும்பூர், தி. நகரில் விஜய் நாளை பிரசாரம்!

திருவல்லிக்கேணி, எழும்பூர், தி. நகரில் விஜய் நாளை பிரசாரம்!

ஆளுங்கட்சியின் கோட்டை! பெரம்பூரில் விஜய் களமிறங்கினால் எப்படியிருக்கும்?

ஆளுங்கட்சியின் கோட்டை! பெரம்பூரில் விஜய் களமிறங்கினால் எப்படியிருக்கும்?

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு