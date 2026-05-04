தவெக கோட்டையாக மாறிய சென்னை!

திமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்பட்ட சென்னையில் தவெக வேரூன்றியது. 2026 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் சென்னையின் 16 தொகுதிகளில் 14-இல் தவெக வெற்றி பெற்றது.
திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களான உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியிலும், துறைமுகம் தொகுதியில் சேகர்பாபுவும் தோல்வியிலிருந்து தப்பினர். சென்னையின் பிற தொகுதிகளில் திமுகவும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளும் தோல்வியடைந்தன.
தவெக சென்னையில் வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள்:
பெரம்பூரில் விஜய்
கொளத்தூரில் வி எஸ் பாபு
வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனா
ஆர் கே நகரில் என். மரிய வில்சன்
திரு வி க நகரில் எம் ஆர் பல்லவி
எழும்பூரில் ராஜ்மோகன்
ராயபுரம் கே வி விஜய் தாமு
ஆயிரம் விளக்கு ஜே சி டி பிரபாகர்
அண்ணா நகர் வி கே ராம்குமார்
விருகம்பாக்கம் ஆர் சபரிநாதன்
சைதாப்பேட்டை எம் அருள் பிரகாசம்
தி. நகர் என் ஆனந்த்
மயிலாப்பூர் பி வெங்கடரமணன்
வேளச்சேரி ஆர் குமார்
Chennai Assembly Elections Results 2026
