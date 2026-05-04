விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
விஜய்க்கு ஜனநாயகன் தயாரிப்பு நிறுவனம் வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஜனநாயகன் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது.

Updated On :4 மே 2026, 7:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி வருகின்றன. இதில், விஜய்யின் தவெக பெரும்பாலான இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோல்வியடைந்த நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட்ட பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு போன்ற இரு தொகுதிகளிலும் வெற்றிபெற்றது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, விஜய்க்கு பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வரும் நிலையில் ஜனநாயகன் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது.

கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனத் தலைவர் வெங்கட் கே நாராயணா தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில், ”அனைத்துத் தடைகளையும் மீறி வெற்றிபெற்ற ஜனநாயகன் தளபதி விஜய் சாருக்கு எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். இது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய புரட்சி. வரும் தலைமுறைகளிலும் இது எதிரொலிக்கும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சார் பிரச்னை காரணமாக வெளியாவது தள்ளிப்போனதைத் தொடர்ந்து சில வாரங்களுக்கு முன் இணையத்தில் கசிந்தது. இதனால், படத்தின் வியாபாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் இன்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Jananayagan Production Company congratulates Vijay

