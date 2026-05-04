தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் ஓபிஎஸ் முன்னிலை!

போடிநாயக்கனூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் ஓபிஎஸ் முன்னிலை..

ஓ. பன்னீர்செல்வம் - dps

Updated On :4 மே 2026, 1:28 pm IST

தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் முன்னிலையில் வகித்து வருகிறார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த நிலையில், ஒன்பது சுற்றுகள் எண்ணப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுக சார்பில் போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் 29,209 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளார். தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட எஸ். பிரகாஷ் 29,036 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார். திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட டி. நாராயணசாமி 11,584 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்.

திமுகவின் ஓ. பன்னீர்செல்வம் 173 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் உள்ளார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அதிமுகவில் இருந்து விலகிய முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திமுகவில் இணைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

In the Bodinayakanur Assembly constituency of Theni district, DMK candidate O. Panneerselvam is leading.

22 முதல் 26 சுற்றுகளில் திண்டுக்கல் தோ்தல் முடிவுகள்

தொகுதி அலசல்...அவிநாசி (தனி) மத்திய அமைச்சரை எதிர்கொள்ளும் இளம் பெண் மருத்துவர்!

போடியில் ஓபிஎஸ் வேட்புமனு தாக்கல்!

போடிநாயக்கனூர்: திமுக சார்பில் போட்டியிடுகிறாரா ஓபிஎஸ்?

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
