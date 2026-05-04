விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
ஜெயலலிதா வரிசையில் ஸ்டாலின்!

முதல்வர் பதவி வகித்தவர்கள் அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைவது அரிதினும் அரிது.

ஜெயலலிதா | ஸ்டாலின்

Updated On :4 மே 2026, 8:07 pm IST

2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவர் மு. க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல்வர் பதவி வகித்தவர்கள் அடுத்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைவது அரிதினும் அரிது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த 1991 - 1996 வரை முதல்வராகப் பதவி வகித்து அதனைத்தொடர்ந்து அவர் தேர்தலைச் சந்தித்த 1996-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பர்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். இந்த நிலையில், அந்த வரிசையில் ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்தபடியாக மு. க. ஸ்டாலினும் தற்போது இணைந்தார்.

2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஸ்டாலின் தவெக வேட்பாளரிடம் வெற்றியைப் பறிகொடுத்தார்.

Summary

This is the first instance of an incumbent CM losing his seat since the defeat of late Chief Minister Jayalalithaa from Bargur constituency in 1996.

முதல்வர் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ். பாபு யார்?

