ஜெயலலிதா வரிசையில் ஸ்டாலின்!

2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவர் மு. க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முதல்வர் பதவி வகித்தவர்கள் அடுத்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைவது அரிதினும் அரிது.
தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த 1991 - 1996 வரை முதல்வராகப் பதவி வகித்து அதனைத்தொடர்ந்து அவர் தேர்தலைச் சந்தித்த 1996-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பர்கூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். இந்த நிலையில், அந்த வரிசையில் ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்தபடியாக மு. க. ஸ்டாலினும் தற்போது இணைந்தார்.
2026-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஸ்டாலின் தவெக வேட்பாளரிடம் வெற்றியைப் பறிகொடுத்தார்.
Summary
This is the first instance of an incumbent CM losing his seat since the defeat of late Chief Minister Jayalalithaa from Bargur constituency in 1996.
