தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜக பின்னடைவு! தவெக தலைவர் விஜய் அவசர ஆலோசனை! தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு த்ரிஷா வருகை!6-வது சுற்று முடிவிலும் மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவு! தவெக முன்னிலை!!புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை
பெரும்பான்மையை நெருங்கும் தவெக; 2-வது இடத்தில் அதிமுக!

தமிழகம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையை நெருங்கும் தவெக குறித்து...

கொண்டாட்டத்தில் தவெக தொண்டர்கள். - DNS

Updated On :4 மே 2026, 1:10 pm IST

தமிழகம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பதிவான வாக்குகள் திங்கட்கிழமை (மே 4) காலை 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

தேர்தல் முடிவுகளை, ‘இசிஐநெட்’ செல்போன் செயலி வாயிலாக உடனுக்குடன் மக்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டு வருகிறது.

காலை 8 மணிக்கு முதற்கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு சுற்றுகள் வாரியாக முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக 104, அதிமுக 61, திமுக 47, பாமக 5, காங்கிரஸ் 5 இடங்களிலும் முன்னிலை வகிக்கின்றன. முன்னிலை நிலவரப்படி அதிமுக 2-ஆவது இடத்திலும், ஆளும் திமுக 3-ஆவது இடத்திலும் இருந்து வருகிறது.

பெரும்பான்மையை தவெக நெருங்கும் நிலையில், அதிமுக இரண்டாவது இடத்திலும், திமுக இரண்டாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

திமுகவின் படுதோல்வி நிலவரம் அந்த கட்சிக்கும், அதன் தொண்டர்களுக்கும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் 30 இடங்களில் ஆளும் என்டிஏ கூட்டணி 22 இடங்களிலும், இந்தியா கூட்டணி 3 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றன.

The counting of votes for the Tamil Nadu Assembly elections is underway, starting at 8 am on Monday (May 4).

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
சிங் கீதம் டீசர்!
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
