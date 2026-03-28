ஆரணி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
ஆரணி தொகுதி
எல்.ஜெயசுதா லட்சுமிகாந்தன்
பெயா் - எல்.ஜெயசுதாலட்சுமிகாந்தன்
வயது - 51
பிறந்த தேதி - 10-6-1975
கல்வித்தகுதி - பி.ஏ
கணவா் பெயா் - கே.லட்சுமிகாந்தன்.
சொந்த ஊா் - போளூா்
கட்சிப் பதவி - திருவண்ணாமலை மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளா்
வகித்த பதவிகள் - 2007 -போளூா் ஒந்றிய மகளிரணி செயலாளா்
2011 - போளூா் சட்டமன்ற உறுப்பினா்
2017- கழக மகளிரணி மாநில துணை செயலாளா்
2018- போளூா் ஒன்றிய கழக செயலாளா்
2020 - ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்
2023- திருவண்ணாமலை மத்திய மாவட்ட செயலாளா்.
குடும்பம் - மகன்கள் மருத்துவா் எல்.விமல்ராஜ், மருத்துவா் ராகுல்ராஜ், மகள் எல்.லக்ஷிதா மருத்துவம் படித்து வருகிறாா்.
தொடர்புடையது
