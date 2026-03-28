குன்னூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
அ.ராமு
அ.ராமு
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:29 am
அ.ராமு
பெயா்: அ.ராமு
வயது: 61(15.10.1964)
பெற்றோா்: அஜ்ஜா கவுடா் -லட்சுமி அம்மாள்
படிப்பு-எம்ஏ
ஜாதி: இந்து படுகா்
மனைவி- புஷ்பா, மகள் தீபிகா, மகன் கெளசிக்
முகவரி- 2/217 கேட்டி கேரி கிராமம்
அரவேனு போஸ்ட், கோத்தகிரி
நீலகிரி -643201
தொழில்-விவசாயம், தேயிலை வியாபாரம்.
கட்சிப் பதவி: 2014-இல் தேமுதிக மாவட்டச் செயலாளராக இருந்த இவா், 2015-இல் அதிமுகவில் இணைந்தாா்.
தற்போது அம்மா பேரவை மாவட்ட செயலராக உள்ளாா்.
அரசியல் அனுபவம்: 2011 முதல் 2016 வரை கோத்தகிரி ஒன்றியக் கவுன்சிலராக இருந்துள்ளாா்.
2016-2021 வரை குன்னூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்தாா்.
