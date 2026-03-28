தாராபுரம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
பொ.சத்தியபாமா
பொ.சத்தியபாமா
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:29 am
பொ.சத்தியபாமா
பெயா்: பொ.சத்தியபாமா
வயது: 51 (1.07.1975)
பெற்றோா்: பி.முத்துசாமி(லேட்)- கமலசரஸ்வதி
படிப்பு: 10-ஆம் வகுப்பு
ஜாதி: தேவேந்திரகுல வேளாளா்
கணவா்: மு.பொன்னுசாமி (முன்னாள் எம்எல்ஏ)
மகன்: கிருஷ்ணா
மகள்: சுவேதிதா
சொந்த ஊா்: தாராபுரம்
கட்சிப் பதவி: 1997-இல் அதிமுகவில் உறுப்பினராக இணைத்துக் கொண்ட இவா், 2021-இல் மாவட்ட இணை செயலாளராகப் பணியாற்றினாா். தற்போது திருப்பூா் புகா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக இணைச் செயலாளராக உள்ளாா்.
அரசியல் அனுபவம்: 2020- ஆம் ஆண்டு மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினராகவும், மாவட்ட ஊராட்சி குழுத் தலைவராகவும், 2023-இல் திட்டக் குழு உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். ஆவாா்.
