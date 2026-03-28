காங்கயம் அதிமுக வேட்பாளா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:40 am
பெயா்: என்.எஸ்.என்.நடராஜ்
வயது- 69
பெற்றோா்: சாமியப்ப கவுண்டா்- காளியம்மாள்
படிப்பு: பி.ஏ.,
ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்
மனைவி: சாந்தி
மகன்: தனபால், மகள்: பிரேமலதா
சொந்த ஊா்: நெய்க்காரன்பாளையம், காங்கயம்
கட்சிப் பதவி: 1972- ஆம் ஆண்டு அதிமுகவில் இணைந்த இவா், கிளை பிரதிநிதியாகவும், கிளை செயலாளராகவும் பணியாற்றி, 1999 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை காங்கயம் ஒன்றிய செயலாளராக உள்ளாா்.
அரசியல் அனுபவம் : 2011 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தோ்தலில் காங்கயம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.
