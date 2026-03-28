Dinamani
போதுமான உரம் கையிருப்பு: மக்களவையில் அமைச்சா் தகவல்மாநிலங்களுக்கான வணிக எரிவாயு ஒதுக்கீடு 70%-ஆக அதிகரிப்பு6 நிறுவனங்களின் ஐபிஓக்கு செபி அனுமதிஏப். 17 முதல் கோடை விடுமுறை: ஜூன் 4-இல் பள்ளிகள் திறப்பு குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு பெற விநியோக நிறுவனங்களை தொடா்பு கொள்ளலாம்: தமிழக அரசுசட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: ஏப்.23 பொது விடுமுறை!
/
வேட்பாளர்கள்

காங்கயம் அதிமுக வேட்பாளா்

என்.எஸ்.என்.நடராஜ்.

News image

என்.எஸ்.என்.நடராஜ்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:40 am

Syndication

பெயா்: என்.எஸ்.என்.நடராஜ்

வயது- 69

பெற்றோா்: சாமியப்ப கவுண்டா்- காளியம்மாள்

படிப்பு: பி.ஏ.,

ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்

மனைவி: சாந்தி

மகன்: தனபால், மகள்: பிரேமலதா

சொந்த ஊா்: நெய்க்காரன்பாளையம், காங்கயம்

கட்சிப் பதவி: 1972- ஆம் ஆண்டு அதிமுகவில் இணைந்த இவா், கிளை பிரதிநிதியாகவும், கிளை செயலாளராகவும் பணியாற்றி, 1999 ஆம் ஆண்டிலிருந்து தற்போது வரை காங்கயம் ஒன்றிய செயலாளராக உள்ளாா்.

அரசியல் அனுபவம் : 2011 ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தோ்தலில் காங்கயம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா்.

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு