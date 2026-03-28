முதுகுளத்துாா் அதிமுக வேட்பாளர்

பாண்டி (எ) மலேசியா எஸ். பாண்டி.

பாண்டி (எ) மலேசியா எஸ். பாண்டி.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:17 am

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா்: பாண்டி (எ) மலேசியா எஸ். பாண்டி.

வயது: 79.

படிப்பு: 6-ஆம் வகுப்பு.

சொந்த ஊா்: முதுகுளத்துாா் அருகே கொட்டக்குடி, வசிப்பிடம்: பரமக்குடி, மதுரை.

தொழில்: கல்வி நிறுவனங்கள், உணவங்கள், மலேசியாவில் சொந்தத் தொழில்.

கட்சிப் பொறுப்பு: தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலச் செயலா், ராமநாதபுரம் மாவட்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் பொறுப்பு தலைவா்.

2024-ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸிலிருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்தது முதல் அனைத்துலக எம்.ஜி.ஆா். மன்ற இணைச் செயலா்.

தோ்தல் அனுபவம்: 2001 பேரவைத் தோ்தலில் மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி சாா்பில் முதுகுளத்துாா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தாா். 2016-2021 வரை முதுகுளத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

