முதுகுளத்துாா் அதிமுக வேட்பாளர்
பாண்டி (எ) மலேசியா எஸ். பாண்டி.
பெயா்: பாண்டி (எ) மலேசியா எஸ். பாண்டி.
வயது: 79.
படிப்பு: 6-ஆம் வகுப்பு.
சொந்த ஊா்: முதுகுளத்துாா் அருகே கொட்டக்குடி, வசிப்பிடம்: பரமக்குடி, மதுரை.
தொழில்: கல்வி நிறுவனங்கள், உணவங்கள், மலேசியாவில் சொந்தத் தொழில்.
கட்சிப் பொறுப்பு: தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலச் செயலா், ராமநாதபுரம் மாவட்ட காங்கிரஸ் முன்னாள் பொறுப்பு தலைவா்.
2024-ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸிலிருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்தது முதல் அனைத்துலக எம்.ஜி.ஆா். மன்ற இணைச் செயலா்.
தோ்தல் அனுபவம்: 2001 பேரவைத் தோ்தலில் மக்கள் தமிழ் தேசம் கட்சி சாா்பில் முதுகுளத்துாா் தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தாா். 2016-2021 வரை முதுகுளத்தூா் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
