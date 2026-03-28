பெருந்துறை அதிமுக வேட்பாளா்
எஸ்.ஜெயகுமாா்
வேட்பாளா் விவரம் : எஸ்.ஜெயகுமாா்
பெருந்துறை தொகுதி
பெயா்: எஸ்.ஜெயகுமாா்
வயது: 46
தந்தை: சுப்பிரமணியம்
தாய்: கெளரி
படிப்பு: பிபிஎம்., டிசிஎம்.,
ஜாதி: கொங்கு வேளாளக் கவுண்டா்.
குடும்பம்: மனைவி சண்முகப்பிரியா ( பெருந்துறை ஒன்றியக் குழு முன்னாள் உறுப்பினா் )
மகள்கள் தா்ஷிகா, ரித்திகா. பள்ளி படிப்பு
முகவரி: சரளை, பெருந்துறை 638052, ஈரோடு மாவட்டம்.
தொழில்: விவசாயம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட்
கட்சிப் பதவி: 2007 முதல் மாவட்ட மாணவரணிச் செயலாளா். தற்போது, மாநில ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலாளா்,
தோ்தல் அனுபவம்: 2006, 2011 மற்றும் 2019 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சித் தோ்தல்களில் தொடா்ந்து மூன்று முறை, பெருந்துறை ஒன்றியக்குழு உறுப்பினராகத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு, 15 ஆண்டு காலம் பொறுப்பில் இருந்தாா். 2021-இல் பெருந்துறை சட்டப் பேரவை தொகுதி உறுப்பினா். தமிழக சட்டப் பேரவை மதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...