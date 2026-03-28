திருவிடைமருதூா் அதிமுக வேட்பாளா்
இளமதி சுப்பிரமணியன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:55 am
பெயா் : இளமதி சுப்பிரமணியன்
வயது : 55
கணவா் : சுப்பிரமணியன்
படிப்பு : பத்தாம் வகுப்பு
தொழில் : விவசாயம், அரசியல்
சொந்த ஊா் : அன்னப்பன்பேட்டை
ஜாதி : ஆதிதிராவிடா்
குடும்பம் : மகன், மகள்
கட்சி பொறுப்பு : அதிமுக தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா், தஞ்சாவூா் மேற்கு மாவட்ட மகளிா் அணி செயலா்.
பதவி : முன்னாள் வலங்கைமான் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா், வலங்கைமான் பேரூராட்சித் தலைவா்
