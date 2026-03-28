Dinamani
வேட்பாளர்கள்

கிள்ளியூா் தமாகா வேட்பாளா்

மருத்துவா் ஜெ. நிவின் சைமன்

News image

மருத்துவா் ஜெ. நிவின் சைமன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:00 am

பெயா்: மருத்துவா் ஜெ. நிவின் சைமன்

வயது: 39

கல்வித் தகுதி: எம்.டி, டி.வி.எல்.,

பணி: இணைப் பேராசிரியா், குலசேகரம் மூகாம்பிகை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை.

ஜாதி: கிறிஸ்தவ நாடாா்

பெற்றோா்: எஸ். ஜாண் ஜேக்கப், (முன்னாள் எம்எல்ஏ), ஒய். நிா்மலதா.

குடும்பம்: மனைவி - ஜி. ஆரோக்கிய மரிய லின்சி, மகன் - என். ஜாண் ஜேக்கப், மகள் - என். ஜெயினி ஜேக்கப்.

கட்சிப் பொறுப்பு: தமாகா மாநில இணைச் செயலா்.

மறைந்த இவரது தந்தை எஸ். ஜாண் ஜேக்கப் கிள்ளியூா் தொகுதி எம்எல்ஏ. வாக 2006, 2011-இல் பொறுப்பு வகித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

விளவங்கோடு, கிள்ளியூா் தொகுதி மண்டல அலுவலா்களுக்குப் பயிற்சி

நிவின் பாலியின் பிரதிச்சாயா வெளியீட்டுத் தேதி!

கிள்ளியூா் தொகுதியில் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு

இந்திய ரசிகர்களுக்கு பயத்தைக் காண்பித்த ஜேக்கப் பெத்தெல்..! 22 வயதில் வரலாற்றுச் சாதனை!

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு