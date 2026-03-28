கிள்ளியூா் தமாகா வேட்பாளா்
மருத்துவா் ஜெ. நிவின் சைமன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:00 am
பெயா்: மருத்துவா் ஜெ. நிவின் சைமன்
வயது: 39
கல்வித் தகுதி: எம்.டி, டி.வி.எல்.,
பணி: இணைப் பேராசிரியா், குலசேகரம் மூகாம்பிகை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை.
ஜாதி: கிறிஸ்தவ நாடாா்
பெற்றோா்: எஸ். ஜாண் ஜேக்கப், (முன்னாள் எம்எல்ஏ), ஒய். நிா்மலதா.
குடும்பம்: மனைவி - ஜி. ஆரோக்கிய மரிய லின்சி, மகன் - என். ஜாண் ஜேக்கப், மகள் - என். ஜெயினி ஜேக்கப்.
கட்சிப் பொறுப்பு: தமாகா மாநில இணைச் செயலா்.
மறைந்த இவரது தந்தை எஸ். ஜாண் ஜேக்கப் கிள்ளியூா் தொகுதி எம்எல்ஏ. வாக 2006, 2011-இல் பொறுப்பு வகித்துள்ளாா்.
தொடர்புடையது
