சிவகங்கை அதிமுக வேட்பாளர்

சிவகங்கை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் பி.ஆா். செந்தில்நாதன்.

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:15 am

பெயா்: பி.ஆா். செந்தில்நாதன்.

வயது : 58.

கல்வித் தகுதி: பி.எஸ்சி., எல்எல்பி.

ஊா் : சின்ன நாகாடி, தேவகோட்டை வட்டம்.

கட்சிப் பொறுப்பு: சிவகங்கை மாவட்ட அதிமுக செயலா்.

பதவி: 2001 - 2006 வரை மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினா், 2006 - 2011 வரை தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினா், 2011 -2013 வரை தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவா், 2013- 2014 வரை தமிழ்நாடு பிற்படுத்தபட்டோா் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகத் தலைவா், 2014 -2019 வரை சிவகங்கை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா். 2021- 2026 வரை சிவகங்கை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.

