தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கிறதா தவெக?

தமிழகத்தில் தவெக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெறும் என தனியார் நிறுவனத்தின் கருத்துக் கணிப்பில் தகவல்...

தவெக தலைவர் விஜய் - X

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 2:42 pm

தமிழகத்தில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையில் ஆட்சி அமைவதாக இந்தியா டுடே - ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா நிறுவனத்தின் கருத்துக் கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 234 தொகுதிகளுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் கடந்த ஏப். 23 அன்று நடைபெற்றது. ஆளும் திமுக கூட்டணி, அதிமுக, நாதக மற்றும் தவெக தலைமையில் நான்கு முனைப் போட்டி நடைபெற்றது.

இந்தத் தேர்தலில், தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 தொகுதிகளில் தனித்து போட்டியிட்டது. இதில், தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழகத்தின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் புதன்கிழமை (ஏப். 29) மாலை வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா நிறுவனம் வெளியிட்ட தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புக்கான முடிவுகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 98 - 120 இடங்களைக் கைப்பற்றும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்துடன், ஆளும் திமுக கூட்டணி 92 - 110 இடங்களையும், அதிமுக கூட்டணி 22 முதல் 23 இடங்களையும் கைப்பற்றும் என அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள கருத்துக் கணிப்பு முடிவுகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், மேட்ரிஸ் நிறுவனத்தின் கருத்துக் கணிப்பில் தவெகவுக்கு 13 முதல் 18 இடங்கள், என்டிடிவி - பீப்பிள்ஸ் பல்ஸ் கருத்துக் கணிப்பில் தவெகவுக்கு 18 - 24 இடங்கள், ஜேவிசி - டைம்ஸ் நவ் வெளியிட்ட கருத்துக் கணிப்பில் அக்கட்சி 8 - 15 இடங்களைக் கைப்பற்றும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கம், அசாம் மற்றும் புதுவை சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மே 4 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

An opinion poll conducted by India Today–Axis My India indicates that a government led by the TVK will be formed in Tamil Nadu.

ஏப். 30 தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்க விஜய் திட்டம்?

வாக்களித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்!

ஜனநாயகம் காப்போம்! ஜனநாயகன் விஜய் எக்ஸ் பதிவு

தவெக தலைவர் விஜய் இன்று எங்கு பிரசாரம் செய்கிறார்?

