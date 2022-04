ரூ.50 ஆயிரம் சம்பளத்தில் இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தில் வேலை வேண்டுமா?

இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள ஜூனியர் கன்சல்டன்ட் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Junior Consultant

காலியிடங்கள்: 10

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000

வயதுவரம்பு: 70க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்தோ, தயார் செய்தோ, அவற்றை தெளிவாக பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: Jr. Consultant post should reach HR Department, Office of the Regional Executive Director, NER, Airports Authority of India, LGBI Airport Guwahati- 15

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 28.04.2022

மேலும் விவரங்கள் அறிய https://drive.google.com/file/d/1qqn0OagaOHxQqOXl5cjMYyPs2pwZ3QOs/view என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.