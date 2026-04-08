Dinamani
என்னை சுற்றியுள்ளவர்களை வைத்து அவதூறு பரப்புகிறார்கள்! விஜய் பேச்சு உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! விஜய் திருப்பரங்குன்ற வழக்குகளை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் விசாரிக்க தடை! உயர் நீதிமன்றம் தஞ்சாவூரில் 4-ம் கட்ட சுற்றுப் பயணத்தைத் தொடங்குகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்!பாமக விவகாரம்: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு! திருவண்ணாமலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பிரசாரம்!தென்றலாக இருக்கும் தெற்கைப் புயலாக மாற்றாதீர்கள்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,720 உயர்வு!டிரம்ப் வரி குறைப்பு எதிரொலி! சென்செக்ஸ் 2,600 புள்ளிகள் உயர்வு!விஜய்யின் கடலூர் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடி சரிவு!
/
வேலைவாய்ப்பு

ரூ.1,60,000 சம்பளத்தில் வ.உ.சி. துறைமுக ஆணையத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

வ. உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்தில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

News image

வ.உ.சி. துறைமுகம் - கோப்புப்படம்

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 8:20 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்தில் காலியாகவுள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விளம்பர எண். GAD EST 10 ESTC (COM1)/1/2024 - GAD - Part (1) (7022)

பணி: Law Officer

காலியிடங்கள்: 1 (UR)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 - ரூ.1,60,000

தகுதி: சட்டத்துறையில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistan Director (Research)

காலியிடங்கள்: 1 (UR)

சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 -ரூ.1,60,000

தகுதி: பொருளாதாரம், புள்ளியியல், கணிதம் ஆகிய ஏதாவதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி யுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மற்றும் கணினி இயக்குவதில் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30 - க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Fire cum Assistant Safety Officer

காலியிடங்கள்: 1 (UR)

சம்பளம்: மாதம் ரூ..40,000 - ரூ.1,40,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் தீயணைப்பு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு அல்லது வேதியியல் பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு அல்லது தீயணைப்பு பிரிவில் டிப்ளமோ தேர்ச்சியும், 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் உயரம் 168 செ.மீ, எடை 50 கிலோ இருக்க வேண்டும். மார்பளவு சாதாரண நிலையில் 81 செ.மீட்டரும், விரிவடைந்த நிலையில் 86 செ.மீட்டரும், நல்ல பார்வைத் திறன் பெற்றவராகவும், நீச்சலில் திறன் பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.475. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.vocport.gov.in இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 9.4.2026

மேலும் இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

V.O.Chidambaranar Port Authority (VOCPA), invites applications for recruitment of three posts by Direct Recruitment. Prospective candidates will have to apply online after carefully reading the detailed advertisement regarding the process of examination

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத்துறையில் வேலை: 10, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தாம்பரம் முன்னாள் ராணுவத்தினர் மருத்துவமனையில் வேலை வேண்டுமா? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

தூத்துக்குடி வஉசி துறைமுக ஆணையத்தில் 55 ஆவது பாதுகாப்பு வார விழா நிறைவு

வீடியோக்கள்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு