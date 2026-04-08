ரூ.1,60,000 சம்பளத்தில் வ.உ.சி. துறைமுக ஆணையத்தில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்தில் காலியாகவுள்ள கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விளம்பர எண். GAD EST 10 ESTC (COM1)/1/2024 - GAD - Part (1) (7022)
பணி: Law Officer
காலியிடங்கள்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 - ரூ.1,60,000
தகுதி: சட்டத்துறையில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Assistan Director (Research)
காலியிடங்கள்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 -ரூ.1,60,000
தகுதி: பொருளாதாரம், புள்ளியியல், கணிதம் ஆகிய ஏதாவதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி யுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மற்றும் கணினி இயக்குவதில் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 30 - க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Fire cum Assistant Safety Officer
காலியிடங்கள்: 1 (UR)
சம்பளம்: மாதம் ரூ..40,000 - ரூ.1,40,000
தகுதி: பொறியியல் துறையில் தீயணைப்பு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு அல்லது வேதியியல் பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு அல்லது தீயணைப்பு பிரிவில் டிப்ளமோ தேர்ச்சியும், 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் உயரம் 168 செ.மீ, எடை 50 கிலோ இருக்க வேண்டும். மார்பளவு சாதாரண நிலையில் 81 செ.மீட்டரும், விரிவடைந்த நிலையில் 86 செ.மீட்டரும், நல்ல பார்வைத் திறன் பெற்றவராகவும், நீச்சலில் திறன் பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 30 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.475. எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.vocport.gov.in இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 9.4.2026
Summary
V.O.Chidambaranar Port Authority (VOCPA), invites applications for recruitment of three posts by Direct Recruitment. Prospective candidates will have to apply online after carefully reading the detailed advertisement regarding the process of examination
