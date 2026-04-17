விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? - இந்தியன் வங்கியின் துணை நிறுவனத்தில் வேலை!

சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் பொதுத்துறை வங்கியான இந்தியன் வங்கியின் துணை நிறுவனத்தில் தொடர்பு மேலாளர் மற்றும் டீலர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். 2026/04
பணி: Relationship Manager
காலியிடங்கள்: 7
தகுதி : சந்தையியல், நிதியியல் ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் எம்பிஏ முடித்திருக்க வேண்டும். என்ஐஎஸ்எம் சான்றிதழ் பெற்றிருப்பது விரும்பத்தக்கது .
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.4 லட்சம்
வயது வரம்பு: 25 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Dealer
காலியிடங்கள்: 5
தகுதி: ஏதாவதொரு துறையில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் என்ஐஎஸ்எம் படிப்பிற்கான சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஆண்டுக்கு ரூ.4.20 லட்சம்
வயதுவரம்பு: 1.1.2026 தேதியின்படி 21 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு சலுகை: எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு, பணிஅனுபவம் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். இது குறித்த விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
நேர்முகத்தேர்வின் போது அசல் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.indbankonline.com என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதுனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
Head Administration, No.480,1stFbor, KhivrajComplex, Anna Salai, Nandanam, Chennai-35
விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 17.4.2026
மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Indbank invites applications from eligible candidates for the post of Relationship Manager and Dealer
