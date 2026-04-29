இந்திய அணுசக்திக் கழகத்தில் வேலை வேண்டுமா..? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

மும்பையில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய அணுசக்திக் கழகத்தில்(என்பிசிஐஎல்) நிரப்பப்பட உள்ள 330 டிரெய்னி பணியிடங்களுக்கான பொறியியல் பட்டதாரிகளிடம் இருந்து வரும் 30 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: NPCIL/HQ/HRM/ET/2026/02
பணி: Executive Trainee(GATE-2026)
காலியிடங்கள்: 330
பிரிவு வாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:
1. Mechanical - 125
2. Chemical - 40
3. Electrical - 65
4. Electronics - 50
5. Instrumentation - 15
6. Civil - 35
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு: 30.4.2026 தேதியின்படி 26 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அரசுவிதிகளின்படி எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும் தளர்வு வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: 2024, 2025, 2026 ஆம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற கேட் தேர்வுகள் ஏதாவதொன்றில் பெற்றிருக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் நேர்முகத் தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டு தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். தேர்வு செய்யப்படுவர்களுக்கு ஒரு ஆண்டு பயிற்சி வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர், மாற்றுத்திறனாளி, பெண்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதர அனைத்து பிரிவினருக்கும் ரூ.500 செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.npcil.careers.co.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.4.2026
விண்ணப்பிப்போரின் இதர விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
NPCIL Announcement to induct Executive Trainees in Mechanical, Chemical, Electrical, Electronics, Instrumentation & Civil disciplines by shortlisting candidates based on GATE Scores.
