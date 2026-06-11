இந்திய விமானப்படையில் வேலை வேண்டுமா..? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

இந்திய விமானப்படையில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சாராத பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி: Flying
வயது வரம்பு: 1.7.2027 தேதியின்படி 20 முதல் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அதாவது 2.7.2003 முதல் 1.7.2007 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் பிறந்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Ground Duty
காலியிடங்கள்: 379
தகுதி: பொறியியல் துறையில் பி.இ., பி.டெக்., பி.காம்., பி.பி.ஏ., பி.எஸ்சி., சிஏ. சி.எம்.ஏ.
வயது வரம்பு: 1.7.2027 தேதியின் படி 20 முதல் 26 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அதாவது 2.7.2001 முதல் 1.7.2007 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, கேட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://afcat.edcil.co.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 19.6.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அறிவிப்பை பார்த்து படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
Applications invited for Indian Air Force Recruitment 2026 for AFCAT posts
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