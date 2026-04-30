பொதுத்துறை வங்கியில் வேலை வேண்டுமா? - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா - வங்கியில் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்பு அலுவர்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து. ..

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 9:48 am

மத்திய அரசின் பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றான சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா - வங்கியில் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்பு அலுவர்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே(ஏப்.30) கடைசி என்பதால் விரைந்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறவும்.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Risk Analytics, Model Risk and Validation

காலியிடங்கள்: 6.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.1,02,300 - 1,20,940

வயது வரம்பு: 20 முதல் 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: கணிதம், புள்ளியியல் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் அல்லது அல்லது Data Science, IT, Computer Science பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.

பணி: Risk Management - Asset Liablility Management

காலியிடங்கள்: 5

சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,920 - 1,05,280.

வயது வரம்பு: 20 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: IT, Computer Science, Software Engineering பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது சிஏ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Digital Risk Management

காலியிடங்கள்: 8

சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,920 - 1,05,280.

வயது வரம்பு: 20 முதல் 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: Computer Science, IT, Cyber Security-நிலை பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Enterprise Risk Management

காலியிடங்கள்: 5

சம்பளம்: மாதம் ரூ.85,920 - 1,05,280.

வயது வரம்பு: 20- லிருந்து 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்

தகுதி: IT, Computer Science, Software Engineering பிஇ அல்லது பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்

உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது, ஒபிசி பிரிவினருக்கு ரூ.850. எஸ்சி், எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி, பெண்களுக்கு ரூ.175. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://centralbank.bank.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.4.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

CBI RECRUITMENT PROCESS FOR SELECTION OF OFFICERS IN SPECIALIST CATEGORY IN RISK MANAGEMENT STREAMS.

வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

