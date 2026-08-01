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தூத்துக்குடி துறைமுகக்கழகத்தில் தொழில்முறைப் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

தூத்துக்குடி துறைமுகக்கழகத்தில் தொழில்முறைப் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

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தூத்துக்குடி துறைமுகக்கழகத்தில் தொழில்முறைப் பயிற்சி - VOC Port Authority

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 12:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தூத்துக்குடியிலுள்ள வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக டிரஸ்ட்டில் காலியாகவுள்ள தொழில்முறைப் பயிற்சியாளர் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Professional Intern

பிரிவு: Stenography

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் நிமிடத்திற்கு 80 வார்த்தைகள் என்ற வேகத்தில் சுருக்கெழுத்தில் எழுதவும், நிமிடத்திற்கு 40 வார்த்தைகள் தட்டச்சு செய்யவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பிரிவு: Legal

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: சட்டப் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000

வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

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தேர்வு செய்யப்படும் முறை: திறன் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிப்பார்த்தல் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.vocport.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதனை தெளிவாகப் பூர்த்தி செய்து கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி

The Secretary, V.O. Chidambaranar Port Authority, Admin-istrative Office Building, Harbour Estate, Tuticorin - 628 004.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 6.8.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Engagement of 05 Professional Interns on Contract basis in VOC Port Authority

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