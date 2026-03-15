தோல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் புராஜெக்ட் சோஸியேட் பணி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள புராஜெக்ட் அசோஸியேட் பணி குறித்து...

மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
Updated On :15 மார்ச் 2026, 9:30 am

மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள புராஜெக்ட் அசோஸியேட் பணிக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண். Notification No: 01 / 2026

பணி: Project Associate - 1

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,000

தகுதி: Footwear Engineering & Management, Bio-technology, Biochemistry பிரிவில் எம்.டெக், எம்.எஸ்சி தேர்ச்சியும் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்

வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்கவேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யடும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.clri.org என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்ளின் அசல் மற்றும் நகல்களுடன் தேர்வில் கலந்துகொள்ளவும்.

எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 16.3.2026.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 18.3.2026

தேர்வு நடைபெறும் இடம்: CSIR - Central Leather Research Institute (CLRI), Sardar Patel Road, Adyar,Chennai, PIN: 600 020.

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

CSIR-CLRI desires to engage talented candidates as Project Associate-I on temporary basis in various projects tenable at CLRI as per qualification, age etc.

உதவிப் பேராசிரியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கினார் முதல்வர்!

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
20 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
21 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
1 நாள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
1 நாள் முன்பு