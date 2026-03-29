விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? - விமானப்படையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை!
இந்திய விமானப்படையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...
விமானப் படையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை!
விமானப் படையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை!
இந்திய விமானப்படையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியான திருமணமாகாத ஆண்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
ஆள் சேர்ப்பு திட்டத்தின் பெயர்: Agniveer Vayu (Sports) Intake 02/2026
சம்பளம்: மாதம் ரூ.30,000 - ரூ.40,000 வழங்கப்படும்.
வயது வரம்பு: 2.7.2005-க்கும் 2.1.2009-தேதிக்கும் இடைப்பட்ட நாளில் பிறந்திருக்க வேண்டும்.
தகுதி: 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் கணிதம், இயற்பியல் பாடங்களுடன் பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமொபைல், கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம் போன்ற ஏதாவதொரு பாடப்பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
விளையாட்டுத் தகுதி: Athletics, Cycle Polo, Basket Ball, Boxing, Cycling, Cricket,Foot Ball, Gymnastics, Hockey, Kabaddi, Hand Ball, Squash, Volley Ball, Weight lifting,MTB (Cross Country),Wrestling, Water Polo, Lawn Tennis, Wyshu, Swimming, Diving ஆகிய ஏதாவதொன்றில் ஜூனியர், சீனியர் பிரிவில் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகள் அல்லது தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் அல்லது பல்கலைக்கழக அளவிலான போட்டிகளில் பங்கு பெற்று விளையாடியிருக்க வேண்டும்.
மேலும், விளையாட்டு உள்பிரிவுகள், தகுதிகள் குறித்த விபரங்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணைய தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
உடற்தகுதி: குறைந்தபட்சம் 152 செ.மீ. உயரமும், உயரத்திற்கேற்ற எடையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் Push Up, Pull Up, Squat திறன் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 7 நிமிடத்தில் 1.6 கி.மீ. தூரத்தை ஓடி முடிக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: விண்ணப்பதாரரின் விளையாட்டுத்தகுதி அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்வதற்கான நேர்முகத்தேர்வு மற்றும் விளையாட்டுத் திறனறியும் தேர்வு ஏப்ரல் 8-ஆம் தேதி முதல் 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இது குறித்த தகவல் தகுதியானவர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும். .
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.agnipathvayu.cdac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 29.3.2026.
முன் பதிவுக் கட்டணமாக ரூ.100 மட்டும் செலுத்தவும். கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
