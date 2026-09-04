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விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? திரவ உந்துசக்தி அமைப்பு மையத்தில் டெக்னீசியன் வேலை!

திரவ உந்துசக்தி அமைப்பு மையத்தில் டெக்னீசியன் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்...

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திரவ உந்துசக்தி அமைப்பு மையத்தில் டெக்னீசியன் வேலை - கோப்புப் படம்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 4:06 pm IST

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின்கீழ்(இஸ்ரோ) செயல்பட்டு வரும் திரவ உந்துசக்தி அமைப்பு மையத்தில் (எல்பிஎஸ்சி) நிரப்பப்பட உள்ள டெக்னீசியன் காலிப்பணியிடங்களுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து செப்.4-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி மற்றும் காலியிடங்கள் விவரம்:

பணி: Technical Assistant – Mechanical – 6

பணி: Technical Assistant – Chemical – 1

பணி: Technician ‘B’ – Electronic, Mechanic – 1

பணி: Technician ‘B’ -Fitter -9

பணி: Draughtsman ‘B’- Mechanical – 1

பணி: Fireman ‘A’- 1

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு, ஐடிஐ, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்:

வயது வரம்பு: 14.9.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, திறன் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக்கட்டணம்: எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு ரூ.500. இதர அனைத்து பிரிவினருக்கு ரூ. 750. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.lpsc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 4.9.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Applications are invited for the following posts in LPSC Units located at Valiamala near Thiruvananthapuram and at Bengaluru

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