The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வி.எஸ். பாபுவை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் முதல்வர் விஜய்!செப். 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை வங்கிகள் இயங்கும்: மத்திய அரசு தகவல்!100% வேலை உறுதி! தவறிய கல்வி நிறுவனம்.. கல்விக் கட்டணத்தை திருப்பித் தர உத்தரவுஷார்ஜாவில் இந்தியர் கொலை.. 9 துண்டுகளாக வெட்டப்பட்ட உடல்! மனைவி, மகனை காணவில்லை!போரூர் - வடபழனி மெட்ரோ சேவை! யாருக்காகக் காத்திருக்கிறது?சிங்கப்பூர் விமானத்தில் வந்த இரு பயணிகளிடம் ரூ.2.5 கோடி தங்கம் பறிமுதல்! தொடர் மின்வெட்டு: மின்வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் விஜய் திடீர் ஆய்வு!உடலுறுப்பு தானம் என்பது மகத்தான மனிதநேயச் செயல்! முதல்வர் விஜய் ஆசிய விளையாட்டு: ஸ்கீட் துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு வெண்கலம்3-வது நாளாக தங்கம் விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம்ஜி20 உச்சி மாநாட்டுக்காக அமெரிக்கா செல்லும் பிரதமர் மோடி! பெருவெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நேபாளத்துக்கு ரூ. 300 கோடி நிதி வழங்கிய அமெரிக்கா!

டிஆர்டிஓ-ல் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி: விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

டிஆர்டிஓ-ல் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு அளிக்கப்படும் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி தொடர்பாக...

DRDO Paid Internship Scheme – 2026

டிஆர்டிஓ-ல் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி - கோப்புப்படம்

Published On :

இந்தியா ராணுவத்தின் கீழ் செயல்படும் ராணுவ ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு மையத்தில் (டிஆர்டிஓ) ஊதியத்துடன் கூடிய 6 மாத பயிற்சிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண்.: 625 / HR/Paid Interdnship/2026/M/01

பயிற்சியின் பெயர்: DRDO Paid Interdnship

காலியிடங்கள்: 65

உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.5,000

தகுதி: பொறியியல் துறையில் இயற்பியல், வேதியியல், மின்னணுவியல், மின் பொறியியல், மெட்ரீயல் சயின்ஸ், குவாண்டம் தொழில்நுட்பம், லேசர் ஒளியியல், குறைக்கடத்தி சாதனங்கள் போன்ற ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் இறுதியாண்டு கடைசி செமஸ்டர் தேர்வு எழுதுபவர்கள் அல்லது எம்.எஸ்சி, எம்.டெக் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள். விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் முந்தைய செமஸ்டர் தேர்வுகளிலும் முழுமையாக தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி அளிக்கப்படும் இடம்: SOLID STATE PHYSICS LABORATORY, LUCKNOW ROAD, TIMARPUR, DELHI – 110054

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். நேர்முகத் தேர்வு குறித்த விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.drdo.gov.in இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப்படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான அனைத் துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

The Director, SSPL, DRDO., Lucknow Road, Timapur, Delhi PIN-110 05

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 30.9.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Applications are invited from bright and young students for a 6-month Paid Internship to work in research areas of national importance.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? இஸ்ரோவில் சயின்டிஸ்ட், பொறியியல் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? இஸ்ரோவில் சயின்டிஸ்ட், பொறியியல் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல் நாளில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை! புதுச்சேரி மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் குலோத்துங்கன்!

தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல் நாளில் ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை! புதுச்சேரி மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் குலோத்துங்கன்!

ரயில்பெட்டி தொழிற்சாலையில் உதவித் தொகையுடன் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

ரயில்பெட்டி தொழிற்சாலையில் உதவித் தொகையுடன் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி: ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு!

பெண் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு ராணுவத்தில் அதிகாரிப் பணி: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பெண் பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு ராணுவத்தில் அதிகாரிப் பணி: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

விடியோக்கள்

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER